HSK’dan yeni kararname

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni bir kararname yayınladı. 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Sozcu.com.tr

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Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 334'ü adli yargı, 25'i ise idari yargı olmak üzere toplam 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre görevden alındı. Güre, Yargıtay Savcılığı görevine getirildi. Güre'nin yerine ise İzmir Başsavcı Vekili olan Mustafa Öztürk getirildi.

İzmir Başsavcıvekili Okan Bato da yeni kararnameyle birlikte görevden alındı, Bato, Antalya İstinaf Savcılığı’na atandı.