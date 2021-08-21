‘Hudut Namustur’ pankartı açan gençlerden biri saldırıya uğradı

‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan gençlerden biri, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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İstanbul'un çeşitli noktalarına, Türkiye'ye yapılan düzensiz göç ve mülteci alımına karşı tepkilerini göstermek için ‘Hudut namustur' yazılı pankart asan 6 üniversiteli genç gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen gençler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla karşı karşıya kalmışlardı. Savcılığa ifade veren gençlerin tamamı, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

6 gençten biri olan Semir Yapıcı, sabah saatlerinde işe gitmek için Bahçelievler'deki evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan Yapıcı'nın hastaneye götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Yapıcı’nın, arkadaşları ve avukatı, 3 hafta önce İstanbul’a taşınan Yapıcı’nın saldırıya uğrama sebebinin, ‘Hudut namaustur’ pankartından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Yapıcı'nın saldırıya uğramasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösteren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da, “Hudut namustur pankartını asan 6 vatansever gençten birisi olan Semir Yapıcı'ya namusuzsuzlar saldırdı. Başından yaralanan Yapıcı hastaneye kaldırldı” ifadelerini kullandı.