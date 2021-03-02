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Hukuk müşavirinden ‘pes’ dedirten paylaşım

PTT Hukuk Müşaviri Meral Çakır, CHP ve MHP liderlerini FETÖ elebaşı Gülen ile bir tuttu... Yetmedi muhalefet partiye oy verenleri koyun olarak nitelendirdi...

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 00:27, 02/03/2021
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Hukuk müşavirinden ‘pes’ dedirten paylaşım

PTT Hukuk Müşaviri Meral Çakır'ın, CHP ve MHP liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli'yi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile saz çalarken gösteren fotomontajlı paylaşımları ortaya çıktı.

TT Hukuk Müşaviri Meral Çakır

Çakır, 2014 yılına ait bu paylaşımının ve fotoğrafın altına ‘Grup Hüsran' diye yazdı.

Çakır'ın, CHP ve MHP liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli'yi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile saz çalarken gösteren fotomontajlı paylaşımları ortaya çıktı.

 

Çakır, Facebook'tan yaptığı bir başka paylaşımında ise Atatürk'ü, Hitler ile bir tuttu. MHP ve CHP seçmenlerini “Koyun sürüsü” olarak tasvir eden karikatür de yayınlayan Çakır'ın bu paylaşımları, halen sayfasında duruyor. Çakır, SÖZCÜ'nün sorularına, “Konuşmak istemiyorum” yanıtı verdi.

Bir devlet kurumunun hukuki sorunlarına bakan Meral Çakır, bu paylaşımı için “konuşmak istemediğini” söyledi.

Kurum yetkilileri de, “42 bin çalışanımız var. Hepsini takip edemeyiz” dediler. Çakır, gazeteci Yıldıray Oğur'un, “AK Parti'nin büyük bir şansı var. Bu 100 yıllık parantezin kapanmakta olduğunu…” şeklindeki yazısını da alıntılayıp paylaştı.

Yayınlanma Tarihi:05:30,