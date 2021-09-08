İBB, aşı olmayan çalışanlardan PCR testi istedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, corona virüsü aşısı olmayan çalışanlara, haftada bir kez PCR testi zorunluluğu getirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 13 Eylül'den itibaren her pazartesi günü aşı olmayan personelden son 48 saat içinde yapılmış PCR testi isteyeceklerini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınladığı genelgeyle corona virüs hakkında çalışanların bilgilendirilmesi ve aşı olanlardan aşı kartları, olmayanlardan ise haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını zorunlu kılmıştı.

“HAYATINI KAYBEDEN AŞISIZ PERSONELLER”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün personeline aşılama konusunda bir yazı gönderdi. Corona virüsü aşıları konusunda bilgilendirme yapılan yazıda, “Son günlerde aşısız olduklarını öğrendiğimiz mesai arkadaşlarımızı yitirmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.

HER HAFTA PCR TESTİ İSTENECEK

Yazıda Bakanlığın yayınladığı genelge hatırlatılarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu uygulamayı hayata geçireceğiz. 10 Eylül’den itibaren tüm çalışanlarımızdan açık rıza beyanının alınmasının ardından aşı kartlarını isteyerek kayıt altına alacapız. Aşı olmayan çalışma arkadaşlarımızdan her pazartesi günü son 48 saat içinde yapılmış PCRtestini isteyeceğiz” denildi.

“TESTİ VERMEYEN PERSONELE ZORUNLU İZİN VE DİSPLİN”

Yazıda, “13 Eylül itibariyle aşısı henüz tamamlanmamış veya PCR testi yaptırmamış, dolayısıyla risksiz olduğunu göstermeyen çalışanların zorunlu yıllık izin veya ücretsiz izne ayırmak zorunda kalacağız. Disiplin uygulaması da söz konusu olabilecektir” ifadelerine yer verildi.