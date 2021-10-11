Ekrem İmamoğlu 4 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde oyçokluğu ile kabul edilen 4 kararı veto etti. Veto edilen kararlar arasında Beykoz Çayırı’nın "Millet Bahçesi"ne dönüştürülmesine ilişkin imar planları ve AKP-MHP grubunun reddettiği “Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü” kurulması teklifi bulunuyor.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlıyor. Meclisin gündeminde; eylül ayı oturumları sırasında tartışmalar arasında oyçokluğu ile geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek iade edilen 4 karar yer aldı.

İTFAİYE'DE YENİ BİRİM KURULMASI ENGELLENMİŞTİ

İmamoğlu'nun veto ettiği kararlardan biri çoğunlukta AKP-MHP grubunun oyları ile reddedilen “Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü” kurulması teklifi oldu. İtfaiye içinde “Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü” kurulması teklifi AKP grubu tarafından “kadrolaşmak için kurulmak isteniyor” gerekçesi ile reddedilmişti. CHP'liler, İtfaiye'de görevli memurların çalışacağını kadrolaşmanın mümkün olmadığını belirterek bu konuda ilgili birime yılda 25 bin dosya geldiğini, iş yükünün çok fazla olduğunu bu yüzden ayrı müdürlük kurulması gerektiğini söylemişlerdi.

BEYKOZ ÇAYIRI PLANLARI VETO EDİLDİ

Veto edilen diğer 2 karar da kamuoyunun tepkisini çeken Beykoz Çayırı'nın “Millet Bahçesi”ne dönüştürülmesi için alt ve üst ölçekli imar planlarında yapılan değişiklikler oldu. Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifleri doğrultusunda çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının önü açılmıştı. Yapılarda yükseklik 4.50 metreden 6.50 metreye, inşaat alanı bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltilmişti.

KOMİSYON KARARI İADE EDİLDİ

2019-2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 3 ay süre ile “İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu” kurulması kararı da İmamoğlu tarafından veto edildi. Veto edilen karar mecliste uzun bir tartışmaya neden olmuştu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ilkesel olarak komisyona karşı olmadıklarını ancak arızaların bir sonuç olduğunu bu yüzden 10 yıllık dönemin incelenmesi gerektiğini söylemişti. AKP'li Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz, meclis üyesi olarak kendi dönemlerinden sorumlu olduklarını o yüzden 2019 yılından başlattıklarını belirtmişti. Türkyılmaz, aynı adreste gözüken Akia ve Ulaşım İç Dış Ticaret AŞ şirketlerinin aldığı bakım ihalelerinin yarattığı mağduriyetin araştırılması için bu komisyonun kurulduğunu dile getirmiş, Balyalı da “Böylece niyetlerini gördük. Ortada bir iddia var burası mahkeme değil. İsterlerse yargıya başvurabilirler. Niyetleri arızaların nedenini araştırmak olsaydı son 10 yılın incelenmesi kabul ederlerdi. Niyet, bir iddia üzerinden siyasi sonuç çıkarmak” diye tepki göstermişti.