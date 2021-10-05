İBB Başkanı İmamoğlu’dan Anadolu çıkarması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hafta sonunu memleketi Trabzon, Bayburt ve Erzurum'da geçirecek. İmamoğlu'nun Karadeniz ve Doğu Anadolu turu 3 gün sürecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, 3 günlük Karadeniz ve Doğu Anadolu gezisi 7 Ekim Perşembe günü Trabzon'dan başlayacak.

İstanbul’dan uçakla Trabzon'a gidecek olan Ekrem İmamoğlu akşam saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Ekrem İmamoğlu, Trabzon’daki programlarının ardından karayolu ile Bayburt’a geçecek.

9 Ekim Cumartesi günü Erzurum’da olacak İmamoğlu’nu CHP Erzurum il örgütü Aşkale ilçesinde karşılayacak.

Erzurum’da bazı gezi ve incelemelerde bulunarak partilileri ile bir araya gelecek olan İBB Başkanı İmamoğlu, aynı gün gece uçakla İstanbul’a dönecek.