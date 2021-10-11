İBB Genel Sekreter Yardımcısı paylaştı: Bu katliam acilen durmalı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki tarihi Assos Antik Kenti'nde ihaleyi kazanan firmanın iş makinalarıyla başlatılan kaya ıslahı çalışmasından son görüntüler endişeye neden oldu. O görüntüleri paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Bu katliam acilen durmalı. Akla, vicdana, tarihe dozerle dalanları, otel otoparkları için Assos’u mahvedenleri durduracak bir koruma kurumu kalmadı mı?” diye sordu.

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki tarihi Assos Antik Kenti, yola ve tesislerin üstüne kayaların düşmesi nedeniyle AFAD’ın hazırladığı rapor doğrultusunda ziyarete kapatılmış, Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart 2021'de “Ayvacık İlçesi Assos Kaya Islahı Yapım İşi” ihale edilmişti.

Ulaşıma kapatılan tarihi kente, ihaleyi kazanan firmanın iş makinaları girmiş, tehlike oluşturan kayaların ortadan kaldırılması için 500 gün sürecek bir çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalardan gelen son görüntüler dehşete düşürdü.

“AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, duruma tepki gösterdi.

Polat, “Bu katliam acilen durmalı. Akla, vicdana, tarihe dozerle dalanları, otel otoparkları için Assos'u mahvedenleri durduracak bir koruma kurumu kalmadı mı? Tarih Assos Limanı katlediliyor. Akıl alır gibi değil!” ifadelerini kullandı.

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