İBB, İSPARK otoparkını taksici esnafına tahsis etti

İstanbullu taksiciler ve taksimetre üreticisi firmalar, 23 Aralık 2020 tarihinde UKOME'de alınan zam kararının ardından taksimetrelerin yeni ücrete ayarlanması için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yer tahsis edilmesini talep etti.

Bu talebe olumlu cevap veren İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Yenikapı Dolgu Alanındaki İSPARK otoparkını taksici esnafına tahsis etti. Daha önceki yıllarda sokak aralarında yapılan bu uygulama, kurulan çadırla ve sunulan soysal hizmetlerle son derece nezih bir şekilde gerçekleşiyor.

İBB, bu yıl ayarlama için sağladığı kapalı çadırın yanı sıra, esnaf ile firma temsilcilerine ücretsiz wc, çorba, çay, su, elektrik, internet ve araç dezenfeksiyonu gibi sosyal hizmetler de veriyor. Bu hizmetler sayesinde, taksimetre ayarlama çalışması bu yıl daha konforlu şartlarda gerçekleşiyor.

Taksimetre ayarlama çalışmasına yer ve sosyal olanaklar sağlayan İBB, bu hizmetleri karşılığında hiçbir şekilde ücret almıyor. Alınan 460-480 liralık ‘taksimetre ayar ücreti’, üç yetkili firma tarafından tahsil ediliyor. Alınan 96 liralık ayar formu ücreti ile 105 liralık taksimetre muayene ücreti ise Sanayi Bakanlığı'nın belirlediği yetkili firma tarafından alınıyor.

Bugün başlayan ve yoğun ilgi gören taksimetre ayarlama uygulaması, 2 Ocak Cumartesi akşamına kadar devam edecek. Çalışmanın ikinci etabı ise Pazartesi saat 09.00 da başlayarak tüm taksilerin ayarlanması ile tamamlanmış olacak.