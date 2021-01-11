İBB Meclisi gergin başladı! CHP’li üyeler oturumu terk etti

2021 yılının ilk İBB Meclisi oturumu Yenikapı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplanan ocak ayı meclis oturumlarının ilk bileşimi gergin başladı.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun gündeme ilişkin yaptığı konuşma gerilime neden oldu. Göksu, İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe ezan okunması ile ilgili tartışmaya değindi ve ‘CHP zihniyetinin yine hortladığını’ söyledi.

Göksu “Ezan sesi, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiyye yapmayın” dedi.

Göksu'nun bu sözleri CHP grubunun tepkisine neden oldu. CHP'li üyeler Göksu'nun konuşma yaptığı kürsüye yürüyerek AKP'li meclis üyeleri ile tartıştı.

Meclisi yöneten Okul, grupları yerlerine oturmaya davet etti ancak gerilim düşmedi. CHP'li meclis üyeleri Göksu'nun konuşmasına tepki göstererek oturumu konuşma sona erene kadar terk etti.

HALK EKMEK DE MECLİSİ GERDİ

Öncesinde de Halk Ekmek büfeleri tartışması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, aralık ayı meclisinde büfeler konusu tartışılırken “CHP her sokak başına örgütçü yerleştirmek istiyorlar” sözlerine tepki gösterdi.

Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın Kürt kökenli olması nedeniyle HDP'ye yakınmış, örgüt üyesiymiş gibi gösterilmek istendiğini belirtti.

Göksu ve AKP grubu sıralara vurarak böyle bir ifade kullanmadıklarını savundu ve tepki gösterdi. Göksu, CHP'nin de kendisinden örgüt olarak bahsettiğini onların söylemini kullandığını iddia etti.

PİŞKİNLİK TARTIŞMASI

AKP'li İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de Özkan'a tepki göstererek “Dışarıdan bir vatandaş gelse, grup başkanvekillerini dinlese İbrahim bey için CHP grup başkanvekili der. İşi gücü bırakmış Ekrem beye nasıl takla atarım diye burada elinden gelen her şeyi yapıyor. Onun işi gücü sinyal yapmak” dedi.

Konuşmasına müdahale eden meclis üyesine “zıplama” diye tepki gösterdi. Tuncer Ümraniye'de kamu işleriyle ilgili toplanan hafriyatı belediyenin belli bir noktada depoladığını anlatarak “Ekrem bey sen yeme, içme; kalk kamu yaranına yapılan işlerle ilgili kalk Ümraniye Belediyesi'ne 9 milyon 330 bin liralık ceza kes. Daha sonra Ekrem bey bütün belediye başkanlarını toplamış. İsmet bey niye ceza kestiniz demiş. El cevap ‘Benim haberim yok'. Bu kadar pişkinlik, bu kadar aymazlık, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Tuncer'in sözlerine tepki göstererek “Pişkinlikte kimse Yavuz Selim beyi geçemez” dedi.

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