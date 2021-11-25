İBB Meclisi gergin başladı, İmamoğlu mikrofonu kapattırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Kağıthane’deki Osmanlı Arşiv Külliyesi’nin İBB’ye ait parsellerinin tahsis kararının tekrar oylanması sırasında gerilim çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının 6. birleşimi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği oturum gergin başladı.

2022 bütçe sunumu öncesinde İmamoğlu'nun daha önce veto ettiği bir tahsis kararı oya sunuldu.

İBB mülkiyetinde bulunan ve encümen kararı ile 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na tahsis edilen Kağıthane'deki Osmanlı Arşiv Külliyesi binasının bir kısmı ile arkasındaki duvarla çevrili yeşil alanın bir kısmının tahsis süresi 2019 yılında dolmuştu.

İBB, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil (işgal tazminatı) talep etmişti.

Tahsis kararının uzatılması talebi AKP'li meclis üyelerinin verdiği önerge doğrultusunda ekim ayı oturumlarında İBB Meclis gündemine geldi.

Oy çokluğu ile İBB mülkiyetindeki alanların 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsisi kabul edildi.

Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. Veto kararı İmamoğlu'nun yönettiği oturumda tekrar oya sunuldu.

Meclis İmamoğlu'nun veto kararına direndi. AKP-MHP grubunun oyları ile “ısrar kararı” olarak tahsis kararı geçti.

CHP grubu karara; teknik inceleme ve kurumlar arası istişare yapılmadan alınması nedeniyle karşı çıktı.

“590 MİLYON LİRA KAMU ZARARI OLUŞACAK”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* AK Partili meclis üyelerinin önergesi ile gündeme alındı. Komisyonda tartışılmadı. 2 yıllık haksız işgal söz konusuydu. 16 milyon lira ecrimisil tahakkuk ettirildi.

* İki kurum arasında resmi yazışma olmadan yapılmasına karşıyız. Ecrimisil tahakkuk ettirildikten sonra bir gelişme oldu.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile arazinin hazineye devri için görüşmeler başlatıldı. Tahsis karar geçerse 573 milyon devir bedeli ve 16 milyon lira ecrimisil ile 590 milyon civarında kamu zararını sebebiyet vereceğiz. Tekrar gözden geçirin.

“ECDADIMIZLA PROBLEMLERİ VAR”

AKP'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, şu ifadeleri kullandı:

* Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozisyonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir utanç tablosudur.

* Ecdadımızla arkadaşların bir problemi var. Osmanlı mezarlarını açıp kemikleri toplayıp başka yerlere götürdüklerini biliyoruz. Şov için harcadığınız paraları, Osmanlı arşivlerine ecrimisil çıkararak mı çıkaracaksınız?

* Bir kamu kurumu, kamu kurumuna ecrimisil yazamaz. Beylikdüzü'nde başkanın ortağı olduğu şirketin işgal ettiği kamu arazisine ecrimisil yazsın İBB.

“TEDAVİ EDİLMEMİŞ OLMASINI ŞAŞKINLA İZLİYORUM”

İmamoğlu “CHP ve partililerine ve şahsıma dönük gıybet, yalan ve iftira kelimeleri. Bu ciddi ortamda kahkaha atarak şov yapmaya çalışan arkadaşları sükunete davet ediyorum. Burada olmadığımız zaman diliminde Muhammet beyin bu tarafının tedavi edilmemiş olmasını şaşkınlıkla izliyorum. Konuya odaklı konuşacağınız yerde milletin vatanseverliğini ta Osmanlı'la kadar taşıyarak hukuksal cevabınız dışına taşımanızı da kınıyorum” diye tepki gösterdi.

“HAMASET YAPIYOR”

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar “Muhammet bey hamaset yaparak konuya yaklaşıyor. Kamu kurumu, başka kamu kurumuna ecrimisil kesemez diyor ama İBB metro inşaatı için Esenler'de triyaj alanı kullandığı için Esenler Belediyesi ecmirisil tahakkuk ettirdi. Dava açtı İBB ve iptal oldu” dedi.

Sakalar “İBB'nin malının mülkünün gaspı anlamına geliyor bu karar” dedi.

MİKROFONU KAPATTIRDI

İmamoğlu, oylamaya geçince AKP'li Muhammet Kaynar ayağa kalkarak ısrarla söz istedi. İmamoğlu “Yerine otur, nefes al, söz vereceğim” dedi.

Kaynar mikrofonu açılına “Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın, burası meclis” deyince İmamoğlu mikrofonu kapattırdı.

Ve oylamaya geçildi. AKP grubu masalara vurarak tepki gösterdi. Karar oyçokluğu ile geçti.

Tepkiler sürünce İmamoğlu “Herkes meclisin saygı çerçevesinde yürütülmesi konusunda dikkat edecek. Dikkat edilip edilmediğine de meclisi yöneten kişi karar verir. Kişilerin birbirine saygısızlık etmesine müsaade edilmemesine özen gösterilecektir. Meclis başkan vekilinin temel gayesi budur. Ben buraya geldiğim andan itibaren Türkiye'nin şu anki acı gündemine rağmen bana sataşmayla karşılama gereksizliğini gösteren ve hala meclis sıralarında bu çaba içinde olan sizleri düşünmeye ve itinalı davranmaya davet ediyorum. Kendi gruplarında bu tür davranışlarda bulunanlara grup başkanvekillerinin müdahale etmesini istirham ediyorum” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Meclisin en büyük grubu gereksizlikle itham ettiniz. Grup sözcümüz söz istedi vermediniz. Şimdi sessizce dinleyeceğiz sonra gereken yanıtı vereceğiz” dedi.

“KAÇINCI YANILMAN?”

İmamoğlu “Gereksiz demedim, ‘gereksiz ifadeler kullandılar' dedim. Hiçbir gruba gereksiz demedim. Bu senin kaçınca yanılman? Belki sağından solundan yanlış cümleler duymuş olabilirsin. Hala gereksiz ifadeler kullanılmaya devam ediyor” karşılığını verdi ve kürsüye inerek bütçe sunumunu yapmaya başladı.

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