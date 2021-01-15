İBB Meclisi, riskli konutların dönüşümü için İmamoğlu’na yine yetki vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında Başkan Ekrem İmamoğlu'na, sosyal konutların ihtiyaç ve hak sahiplerine verilebilmesi için yetki verilmesi teklifi üçüncü kez görüşüldü. Yetki talebi, 2020 yılının şubat ayı meclisinde reddedilmiş, karar temmuz ayında veto edilerek meclise gönderilmiş ancak AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Meclis, İmamoğlu'na direnmişti.

Tekrar Meclis’e gönderilen İBB Mesken Müdürlüğü teklifinde İstanbul sınırları içinde mülkiyeti İBB’ye ait kullanıma hazır olan konutların, fiili durumda kullanılmamasına bağlı olarak yıprandığı, atıl duruma düştüğü ve bu durumun belediyeye ek finansman yükü getirdiği belirtildi.

İstanbul'da beklenen büyük depreme yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlamak adına ve imar planları kapsamında yerinde muhafazası mümkün olmayan gecekondu işgalleri ile kentsel dönüşüm alanında kalan riskli yapıların meydana gelebilecek afetlere önlem olarak tasfiye edilmesi gerektiği belirtildi. Hak ve ihtiyaç sahiplerinin acil konut ihtiyacının karşılanması için yasa ve yönetmelikler doğrultusunda mülkiyeti İBB'ye ait konutların kiralama ve satış işlemleri için Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmesi talep edildi.

KOMİSYON HEM İADE ETTİ, HEM HUKUKİ İŞLEM YAPILMASINI İSTEDİ

Teklifi değerlendiren Hukuk, Altyapı, Mesken ve Emlak komisyonlarının ortak raporunda, Belediye Meclisi yetkisinin devrinin uygun olmadığını belirtilerek dosyanın müdürlüğüne iadesi uygun bulundu. Raporda ayrıca konu geçtiğimiz şubat ayında gündeme geldiğinde tahsis edilecek taşınmazların kimlere, hangi şartlarda tahsis edileceğine ilişkin bilgi ve belgelerin Meclis’e sunulmasının istendiği ve belgelerin sunulmadığı kaydedilerek, Meclis kararlarını uygulamayarak hak sahiplerinin mağduriyetine ve belediyenin zarara uğratılmasına neden olanlar hakkında hukuki işlem yapılması uygun bulundu. Rapor, AKP-MHP grubunun oylarıyla kabul edilerek İmamoğlu’na istediği yetki verilmedi.

SOSYAL YARDIMA DEĞERLENDİRME KURULU ŞARTI

İBB'nin Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği değişikliği de İBB Meclisi gündemindeydi. İBB yönetiminin hazırladığı yönetmelik taslağının, acil durumlarda sosyal inceleme yapılmadan ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmasına ilişkin maddesi AKP-MHP'nin çoğunlukta olduğu komisyonlar tarafından revize edildi.

Yardım için Değerlendirme Kurulu kararı şartı getirildi. Madde şöyle düzenlendi: Sel, yangın, deprem ve heyelan gibi acil müdahale gerektiren olağanüstü hallerde afetzedelere ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dar gelirli, yoksul muhtaç, kimsesi ve engelliler gibi ihtiyaç sahiplerinin belediyenin imkanları dahilinde sosyal inceleme yapılmaksızın olaydan etkilendiği ve desteklenmesi gerektiği tespit edilenlere diğer kriterler aranmaksızın Değerlendirme Kurulu kararıyla yardımda bulunabilir.

Ayrıca yönetmeliğin Meclis’te kabul edildikten sonra Sayıştay görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girmesi şartı getirildi. CHP'li komisyon üyeleri rapora muhalefet şerhi düştü.