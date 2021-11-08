İBB Meclisi toplanıyor: İBB, İSKİ ve İETT bütçeleri görüşülecek

İBB Meclisi’nin kasım ayı oturumları başlıyor. Bu ayki oturumlar sırasında 2022 yılının İBB, İSKİ ve İETT bütçeleri belirlenerek oya sunulacak. Kasım ayı toplantılarının gündeminde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen 3 karar da bulunuyor. Veto edilen kararlar mecliste tekrar oylanacak.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi bugün Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplanıyor.

Kasım ayı oturumlarında “İBB 2022 Mali Yılı Bütçesi ve 2023-2024 Yılları Gelir-Gider Tahminleri” teklifi görüşülecek.

İBB bütçesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından önümüzdeki oturumlarda meclise sunulacak.

Kasım ayı bileşimleri sırasında İETT Genel Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçeleri de görüşülecek.

İstanbul’un 39 ilçe belediyesinin 2022 yılına ait bütçeleri de oya sunulacak.

3 VETO KARARI

Bütçe görüşmelerinin dışında meclisin olağan oturumları da gerçekleştirilecek.

Meclis Müdürlüğü tarafından gönderilen gündem maddeleri arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto edip tekrar görüşmek üzere meclise gönderdiği 3 madde bulunuyor.

İmamoğlu'nun veto ettiği oyçokluğu ile alınan kararlar şöyle:

* Pendik ve Bağcılar'daki İBB'ye ait iki parselin satışı ile Kağıthane'deki Osmanlı Arşiv Külliyesi Hizmet Binası'nın bir kısmının Devlet Arşivleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi.” Veto edilen kararlar mecliste önümüzdeki günlerde tekrar oya sunulacak.

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