İBB Meclisi’nde ‘küstah’ gerginliği

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının ikinci birleşiminde gündem dışı konuşmalar sırasında İYİ Partili Taylan Yıldız'ın Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı konuşma tartışma yarattı.

Yıldız, İstanbul'un anayasasının bu proje ile delinmek istendiğini belirterek gençlerin de bu projeye karşı çığlık attığını söyledi. Yıldız “Kanal İstanbul'u destekliyor musunuz diye sosyal medyadan anket yaptık yüzde 97 ‘hayır' dedi. Sonra ben bir hatada bulundum. Bu anketi meclis konuşmamda kullanmak için yaptığımı söyledim. Gençler ‘yapmayın troller dolar' dedi. ‘5 bin lira, 10 bin lira verip 50 bin oy satın alan insanlar dolar' dediler. Öyle de oldu. Şu an evet yüzde 53, hayır yüzde 46” dedi, AKP'li meclis üyeleri sıralarından tepki gösterdi.

Yıldız, “Gemi trafiği son 20 yılda azalırken 1930'ların rakamları ile istatistik yapıyorsunuz. İlkokul öğrencisi olsanız bu hesapla sınıfta kalırdınız” dedi.

SÜRE TARTIŞMASI ÇIKTI

Oturumu yöneten İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı, süresinin dolduğunu söyleyerek konuşmasını bitirmesini istedi, “Teşekkür edip yerinize oturun” dedi. Yıldız da “Gençlerin geleceğini çalmayın bu projeden vazgeçin” diyerek konuşmasını bitirdi.

“BU KÜSTAH ARKADAŞ….”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, ayağa kalkarak konuşmanın uzamasına tepki gösterdi. Konuşmanın bitiminin ardından söz alan Gökkuş şunları söyledi;

*Bir ilke kararı aldınız, AK Partili arkadaşlara konuşurken 5 dakikadan fazla süre vermediniz. Bu küstah arkadaş, küstahça bir üslupla saygısız bir üslupla hem meclisi hem meclis başkanlığını hiçe sayan bir üslupla konuşmasına müsaade etmenizi doğru bulmuyorum.

*Bu arkadaş o kadar küstah o kadar kibirli o kadar üstten bakan bir bakışla bakıyor ki; kime hizmet ediyorsa hizmet ettiği alanlarda konuşsun. Şu üslup doğru bir üslup değildir. Söylediği şey ‘saçma sapan, ilkokul çocuğuna gösterseniz güler, lisede yapsanız sınıfta bırakırlar, Allah akıl fikir versin'.

*Bu saçma sapan ve saygısız bir üslup. Bu meclise yakışmayan bir üslup. Kanal İstanbul 2011 yılından beri tartışılıyor. Lehinde olan bilim adamları var, aleyhinde olan bilim adamları var. Kendinizle aynı fikirde olmayanlarla bu kadar küstahça alay edemezsiniz.

*Kendisi Amerika'da okumuş olması bu küstahlığı ona vermez. Amerika'nın sesi gibi davranamazsın burada. Burası TBMM'den sonra Türkiye'nin en büyük ikinci meclisi. Bu saygısız üslubu kendisine iade ediyorum. Provakatif söylemlerle prim yapmaya çalışıyorlar.

*Arkadaşlarıma bu saçma sapan sözleri muhatap almayın diyorum. Ama millete bu kadar hakaret eden bir üsluba da tahammül etmemiz mümkün değil.

İYİ PARTİ: BU MECLİSİN SEVİYESİNİ DÜŞÜRMEYİN

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “Bu üslubu asla kabul etmiyoruz. Bir meclis üyemize ‘hadsiz, saçma sapan konuşuyor' demek kimsenin haddi değildir. Taylan bey çıktı aslanlar gibi Kanal İstanbul'u konuştu. Ak Parti grubunun her zaman olduğu gibi yine insanları aşağılayan, pusu kuran tutumlarını gördük. İBB Meclisi'nin terbiyesinin seviyesi bu noktaya inemez. Bizim meclis üyemize kimse saçmalıyor diyemez. İstanbul'un en önemli konusu Kanal İstanbul'u konuşanlara herkesin saygı göstermesi gerek. Ayıptır, bu meclisin seviyesini lütfen düşürmeyin” dedi.

Gökkuş tekrar söz alarak “Kendisi ‘Bu rakamları ilkokul çocuğuna gösterseniz güler, lise öğrencisi olsa sınıfta kalır’ diyor. Sen kimsin ya, hangi hakla? Ben bu üslubu eleştiriyorum. Kimseyi hakaret etme hakkını kendimde görmüyorum ama kimse benim fikirlerime hakaret edemez. Siz Kanal İstanbul'u savunmayabilirsiniz ben savunuyorum. 176 meclis üyesi savunuyor” karşılığını verdi.

“PARALARIMIZIN KATAR ŞEYHLERİNE GİTMESİNE KARŞIYIZ”

Sarı da “Marmara Denizi müsilajla dolarken paralarımızın ucube projelere, Katar şeyhlerine hizmet etmek adına paralarımızın oraya gitmesini istemiyoruz. Bizim savunduğumuz budur” dedi.

“SİZİN ZİHNİYETİNİZ YÖNETSE İNECEK HAVAALANI BULAMAYACAKTI”

AKP'li Meclis Üyesi Muharrem Balık da “Siz konuşursunuz Ak Parti yapar. Ülkeminiz en stratejik yatırımdan bahsetti Taylan bey. Kendisi ile ilk tanıştığımızda meclisin ilk günlerinde kendisi Amerika'dan geldiğini söyledi. Hangi eyaletten geldiğini bilmiyorum ama hangisi olursa olsun kadim İstanbul'un geleceği kendi zihniyetlerinde olsaydı geldiğinde bir tane havaalanı bulacaktı. O havaalanı üzerinde de 4-5 saat rötar yapacaktı. Diyelim havaalanına indi Ümraniye'de oturan beni ziyaret etmek istese karşıya geçmesi gerekecekti. Onun zihniyetinde bir hükümet olsaydı birinci köprü olmayacaktı, ikinci, üçüncü köprü olmayacaktı. Marmaray diye bir şey rüyamda gördüm ona bakayım diyecek, hayda CHP karşı çıkmış yok. Avrasya tüneli yok. Çok kızacaksınız ama Kanal İstanbul yapılacak. Sizlerin çocukları ‘vay be ne güzel hizmet olmuş' diyecek” diye konuştu.

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