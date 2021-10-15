İBB Meclisi’nde ‘Osmanlı’ya karşı mısınız?’ tartışması

Kağıthane'deki Osmanlı Arşiv Külliyesi’nin İBB’ye ait parselleri için daha önce alınan ve 2019 yılında dolan tahsis kararı, oyçokluğu ile 25 yıl uzatıldı. Bedelsiz tahsis kararı CHP ve AKP arasında "Osmanlı’ya karşı mısınız?" tartışmasına neden oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB mülkiyetinde bulunan ve encümen kararı ile 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na tahsis edilen Kağıthane'deki Osmanlı Arşiv Külliyesi binasının bir kısmı ile arkasındaki duvarla çevrili yeşil alanın bir kısmının tahsis süresi 2019 yılında doldu.

Tahsis kararının uzatılması talebi 14 Ekim tarihli İBB Meclis gündemine geldi.

Oy çokluğu ile İBB mülkiyetindeki alanların 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsisi kabul edildi. Tahsis talebi tartışmaya neden oldu.

“MECLİSİN YETKİSİ YOK”

Taleple ilgili bilgi veren CHP'li İBB Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* Tahsis süresi dolunca İBB, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil (işgal tazminatı) talep etti.

* Tahsisin tekrar yapılması için pazartesi günü AK Parti'li meclis üyeleri teklif vermişti. Pazartesi eleştirimizi yaptık, neden talep kurumdan değil de meclis üyelerinden geliyor diye.

* İlgili kurumdan da bu sırada talep yazısı geldi. Bugün gündemimize alındı.

* Tahsis konusunda bir sıkıntı yok, yapalım dedik. Ama Muhammet başkanımız (Hukuk Komisyonu Başkanı ), ecrimisilin kaldırılması için rapora ekleme yaptı.

* Meclisin böyle bir yetkisi var mı? Açıklama yapılmasını istiyoruz. Bu uygulama açıkça yasaya aykırı. Bu nedenle ret oyu kullanacağız.

“OSMANLI'DAN RAHATSIZLAR”

Hukuk Komisyonu Başkanı AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da “İBB, Devlet Arşivleri Başkanlığı gibi güzide bir kuruma ecrimisil tahakkuk ettirmiş. Burada Osmanlı arşivlerine karşı bir tavır var. Osmanlı'dan rahatsızlar” karşılığını verdi.

“İBB GÜZİDE BİR KURUM DEĞİL Mİ?”

Kaynar'a yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Kurumlar arası bir mesele ‘Osmanlı'ya karşı mısınız' noktasına getiriliyor. Osmanlı bizim tarihimizin bir parçası bunu tartışmayız. Devlet Arşivleri kurumu güzide bir kurum da İBB, güzide bir kurum değil mi? Milli Emlak Müdürlüğü de İBB'den dünya kadar ecrimisil istiyor. Kartal'daki huzurevi için ecrimisil istendi örneğin. Kurumlar arasında böyle şeyler olur. Biz şimdi ‘Milli Emlak, İBB'ye karşı' mı diyeceğiz? Kurumlar arasında düşmanlık yaratmayın. Zaten düşmanlık da yok, kurumlar hukuk çerçevesinde yapılması gerekeni yapıyor. Biz tahsise karşı değiliz, ecrimisil ile ilgili karara karşıyız” dedi. Tahsis kararı oyçokluğu ile meclisten geçti.