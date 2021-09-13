İBB Meclisi’nde otobüs tartışması: Uçak alırken, saray yaptırırken dış borç yok, metrobüs alırken var

İBB Meclisi’nde İstanbul’da yolda kalan, bozulan otobüslerle ilgili iddialar tartışıldı. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı iddialara; 300 otobüs almak için 9 aydır Cumhurbaşkanlığı’nda bekleyen 90 milyon euroluk kredi onayına dikkat çekerek cevap verdi ve “Onay, Türkiye’nin dış borç stokunu büyüteceği gerekçesiyle verilmiyor. Kendine uçak alırken dış borç yok, kendine saray yaptırırken dış borç yok, biz İstanbul’a metrobüs alırken dış borç var” diye tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, eylül ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Toplantıda, siyasi parti gruplarının başkanvekilleri gündeme ilişkin konuşmalar yaptı.

“U-RAY ŞİRKETİ KURULUYOR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metroların logosunu “U” olarak değiştirmesini eleştirdi.

Özkan “Bugün tabelaları değiştirenler yarın tabela partisi olmaya mahkumdur” dedi. Özkan, İBB şirketi Metro A.Ş.'ye alternatif olarak Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde “U-Ray” isimli yeni bir şirket kurulmasının ve Türkiye Kart isimli bir kart ile yeni ödeme sistemi geliştirilmesinin planlandığını söyledi.

İstanbul'da İBB'ye paralel bir belediyecilik yapılmaya çalışıldığını dile getiren Özkan, “Bu işi de geçmiş dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan bakan yapıyor” dedi.

BİNALİ YILDIRIM KAZANSAYDI…

Özkan dikkat çeken iddiayı da gündeme getirdi ve Binali Yıldırım İBB Başkanı seçilseydi Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği Marmaray'ın İBB'ye devredilmesinin düşünüldüğünü aktardı.

“İBB ARIZADA, İFLASTA, ASKIDA”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu; İETT'nin bozulan, yolda kalan otobüsleri, İSPARK'ın zararı ve suya yapılan zam ile ilgili konuşarak “2.5 yılda başlatılan hiçbir proje yok. İBB arızada, iflasta, askıda” dedi.

İETT'den pis kokular geldiğini söyleyen Göksu, otobüslerin bakım ihalesinin alan şirketin mali müşavirinin CHP Milletvekili Özgür Karabat olduğunu belirtti ve “Şanzımanın arasına kankalık girmiş” diye konuştu.

“ÇIKIN BU KÖŞKÜ AÇIKLAYIN”

Rumelihisarı'nda şehitliğe İmamoğlu için başkanlık köşkü yapıldığını savunan Göksu “Soruyorlar, kendime değil belediye yaptım diyor. Çıkın bu köşkü açıklayın.' İstanbul senin, köşk benim'. Otobüsler yolda kalırsa kendin itersin, İstanbul senin…” diye konuştu.

“SARAY YAPTIRIRKEN DIŞ BORÇ YOK, OTOBÜS ALIRKEN VAR”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Göksu'nun İETT ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Subaşı 300 otobüs almak için 9 aydır Cumhurbaşkanlığı'nda bekleyen 90 milyon euroluk kredi onayına dikkat çekerek onayın; Türkiye'nin dış borç stokunu büyüteceği gerekçesiyle verilmediğini belirtti.

Subaşı “300 metrobüs alınacak. 671 metrobüs aracı var. Bir tane imza atılacak metrobüs filosunun yarısı sıfırlanacak” dedi.

Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu olduğunu ifade eden Subaşı “Uçak alırken dış borç büyümüyor. Halka metrobüs alırken dış borç büyüyor. Mahalli idarelerin dış borcu 4 milyar dolar. İETT'nin 300 araç için yatırım talebi, 0.1 milyar dolar bile değil. Dış borcumunuz binde biri. Kendine uçak alırken dış borç yok, kendine saray yaptırırken dış borç yok, biz İstanbul'a metrobüs alırken dış borç var. Bir imza istiyoruz. Kendimiz için istemiyoruz. Vatandaşa zarar vermeyin, bizi güç duruma düşürmek istiyorsanız başka şeyler bulun. Vatandaş mağdur oluyor” diye konuştu.

“ÖZKAYNAKLARLA DEĞİL İDO'YU SATIP ALDINIZ”

Subaşı, İETT'nin otobüsleri AKP döneminde kendi özkaynakları ile aldığı kredi kullanmadığı iddiasına “Özkaynak ile almadınız. İDO'yu sattınız o para ile otobüs aldınız. Ve parasını ödemediniz biz taksitlerini ödüyoruz” cevabını verdi.

“MALİ MÜŞAVİRLİĞİNİ BIRAKTI”

Subaşı, bakım ihalesini alan şirketin mali müşavirinin CHP milletvekili olması ile ilgili “Bizim milletvekillimiz geçmişten beri mali müşavirliğini yapıyor firmanın. İBB ile iş yapacağını öğrenince ayrılıyor. Büyük bir yolsuzluk bulmuş gibi çıkıyorsunuz, siz Phileas otobüslere bakın” karşılığını vererek Kadir Topbaş döneminde alınan ve kullanılamayan metrobüsleri hatırlattı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da söz konusu firmanın mali müşavirinin kim olduğunu hiçbir öneminin bulunmadığını firmanın AKP döneminde de İBB ile çalıştığını örneklerle anlattı.

“METRUK BİNA BAŞKANLIK KONUTU OLACAK”

Rumelihisarı'ndaki başkanlık konutu ile ilgili de açıklama yapan Subaşı, daha önceki dönemde Florya'da başkanlık konutunun olduğu alandaki bir çok villa bulunduğunu ve AKP'li belediye başkanlarının kullandığını, başkanlık konutunda da genel sekreterin yaşadığını anlattı.

Başkanlık konutu ve villaların bulunduğu ve bugün İstanbul Planlama Ajansı olarak kullanılan kampüste bugün bilimsel araştırmalar yapıldığını söyledi.

Rumelihisarı'nda İBB'ye ait metruk bir konutun başkanlık konutu olarak restore edildiğini belirten Subaşı “Kiralama yok, tahsis yok. Ama yıllarca bir vakıf tarafından kira verilmeden kullanılmış. Şimdi aslına uygun olarak restore edildi. Başkanlık konutu oldu. Bundan sonra İBB başkanları orada oturacak” dedi.

MESCİD-İ DIRAR VE BEL'AM BENZETMESİ

Oturum sırasında AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İYİ Parkili Özkan'ın konuşmasıyla ilgili tepki çeken bir benzetme de yaptı. Göksu, Özkan’ın konuşmasında bütün camileri “Mescid-i Dırar” (zararlı mescit) olarak tanımladığını savunarak “Bütün camileri Mescid-i Dırar diyene verecek tek bir cevap var: Be'lam'dır (çıkarı için dinini satan kişi). Mescid-i Dırar varsa baş imamı sen olursun” dedi.

Göksu konuşmasında sık sık Özkan'dan “Bel'am” olarak bahsetti. Özkan söz alarak “Bu çok ağır bir itham, bu lakabı kendilerine iade ediyorum. Bel'am; iktidarın, sultanın, padişahın yanında yer alıp dini ona göre yorumlayana değil. Kendinizi tarif ediyorsunuz. Hucurat suresinde ‘birbirinize kötü lakaplar takmayın' buyrulur. Biz Göksu her kürsüye çıktığından ona FETÖ ile ilgili övgü dolu sözlerini hatırlatıyor muyuz? Hayır” dedi.

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