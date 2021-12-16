İBB Meclisi’nde Türkan Saylan için skandal ifade: Türk milletini temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz

İBB Meclisi’nde Türkan Saylan’ın adının bir sokağa verilmesi için verilen teklifin bir yıldır bekletilmesi gerilim yarattı. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, skandal bir açıklama yaparak “Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” dedi. CHP Sözcüsü Tarık Balyalı da “Aynen FETÖ’cülerin sözleri bunlar” karşılığını verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumların son birleşiminde AKP ve CHP grubu arasında Türkan Saylan isminin bir sokağa verilmesi konusu sert tartışmaya neden oldu. CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav oturumun sokak isimlendirmeleri maddelerinin görüşüldüğü bölümde söz alarak Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş'ta bir sokağa verilmesine ilişkin teklifin Harita Komisyonu'nda bir yıldır beklediğini belirterek nedenini sordu. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş söz alarak skandal bir açıklama yaptı.

“MİLLETİN ORTAK DEĞERLERİNE HAKARET EDEN BİRİ”

Gökkuş “Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Hiç lafımızı esirgemiyoruz. Türkan Saylan bu memleketin ortak değerlerine hakaret eden biridir. Biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacak” dedi.

“FETÖ'CÜLERİN SÖZLERİ BUNLAR”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Türkan Saylan'ın isminin komisyonda neden bir senedir bekletildiğinin sebebini ve itirafını kulaklarımızla duymuş olduk. ‘Toplumun çoğunluğunun değerlerine saygı duymayan birisidir Türkan Saylan' diyor. Aynen FETÖ'cülerin sözleri bunlar. FETÖ'cüler bu sözlerle Saylan'a operasyon düzenlediler. FETÖ'nün sözlerinin büyükşehir belediye meclisinde tekrar tekrar itirafıdır bu. Sonuna kadar da siyasidir. Bunun teknikle, taktikle ilgisi yok. Siyasi düşüncelerine uymadığı için Türkan Saylan'a düşmanlık yapıyorlar. Bu sözler FETÖ'nün sözlerinin ta kendisidir” çıkışında bulundu.

“FETÖ'CÜLERLE KOL KOLASINIZ”

Gökkuş “FETÖ'nün sözleri lafını aynen Tarık beye iade ediyorum. Bugün FETÖ kimlerle hareket ediyor, kimi destekliyor çok iyi biliyorlar. FETÖ'cülerle kol kola olanlar kendileridir. Tavrımız siyasi bir tavırdır. Onların tavrı da siyasidir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” dedi.

“ÖNDERLERİ PÜSKÜLLÜ”

Balyalı tekrar söz alarak “AK Parti grup sözcüsünün FETÖ ile ilgili sözlerini günün fıkrası olarak kabul ediyoruz. Geçmişte FETÖ ile ortak olanların da başka yerlere sığınmasını enteresan buluyoruz. Şunu bir gurur vesilesi olarak görüyorum; ‘keşke Yunan kazansaydı' diyen o püsküllüyü önder alanların bugün Türkan Saylan'a karşı olmasından daha doğal bir şey yok. Biz onların Türkan Saylan'a karşı olmasından gurur duyarız” diye konuştu. Gökkuş'un konuşması mecliste CHP grubunun yoğun tepkisine neden oldu.

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