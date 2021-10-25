İBB siber saldırılara karşı harekete geçti: 12 milyon TL tasarruf hedefleniyor

İBB’nin telekomünikasyon altyapı ve bilgi teknolojileri şirketi İSTTELKOM AŞ, İGDAŞ’a ait verileri İBB çatısı altında topladı. Sunucuların bilgileri, siber saldırılara karşı daha etkin şekilde koruma altına alınırken, 12 milyon TL’lik tasarruf da hedefleniyor.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bilişim sektörünün en önemli tehdidi olan siber saldırıya karşı önlemlerini arttırdı. İGDAŞ'a ait sunucular İSTTELKOM AŞ tarafından İBB Veri Merkezi'ne taşındı. Operasyon ile toplam 4.7 ton ağırlığında 220 IT ekipmanı ve 550 sunucunun transferi sağlandı.

Daha önce 27 İBB iştirakinin veri transferini sağlayan İSTTELKOM, İGDAŞ ile birlikte bu sayıyı 28'e çıkardı. Siber güvenlik, sunucu, veri depolama (bulut sistemi) başta olmak üzere birçok alanda hizmet sunan, İBB Veri Merkezi'nin Uptime TIER III tesis standardına sahip güvenlikli yapısı ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerde vatandaş verilerinin zarar görmesi engelleniyor.

“3 AYRI LOKASYONDA YER ALAN VERİLERİMİZİ TEK MERKEZDE BİRLEŞTİRDİK''

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Üç ayrı lokasyonda yer alan sistem odalarımızın İBB Veri Merkezine taşınma projesi ile felaket durumlarına karşı kurumsal yedeklilik ve üst düzey güvenlik sağlanmış oldu. Çalışmalar ile aynı zamanda yüksek bedelli bilgi teknolojileri yatırımı ve işletme maliyetleri, önlenerek kaynakların verimli kullanımı ile 12 milyon TL tasarruf hedefliyoruz'' dedi.

“200 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADIK''

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin; ‘'2019 yılında sadece 16 iştirak şirketinin kullandığı veri merkezi kullanan şirket sayımızı 28'e, kapasite kullanımını yüzde yüze yükselttik.

Atıl olan İBB kaynaklarını harekete geçirip, grup içi verimliliği önemli ölçüde artırdık. 30 İBB şirketine ait konsolide teknoloji yönetimi ile yaklaşık 200 milyon TL tasarruf sağladık. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemler ile İBB Veri Merkezinde vatandaşlara ait veriler fiziki ve siber saldırılara karşı proaktif 7/24 koruyor” diye konuştu.