İBB, taksi sorununu 8. kez UKOME’ye taşıyor

İBB, İstanbul'da son yıllarda sayısı ve hizmet kalitesiyle çok eleştirilen taksi taşımacılığı konusunu, bugün 8. kez UKOME gündemine taşıyor.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi sayısının ve hizmet kalitesini artırılmasına yönelik yeni taksi projesini ve bu kapsamda plakaları belediyeye ait olacak 1000 yeni taksiyi, bugün yeniden UKOME gündemine taşıyor.

Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde saat 14.00’te düzenlenecek toplantıda ayrıca, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı nedeniyle uygulanacak eylem planı da ele alınacak.