İBB’den Kanal İstanbul projesine oyun animasyonlu tepki

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul’un yapılması halinde meydana gelebilecek zararların anlatıldığı oyun şeklinde hazırlanan bir animasyonu paylaştı. İstanbul haritasının bulunduğu oyun, ‘proje yapılsın mı?’ sorusu ile başlıyor.

Her ‘yap’ seçeneği seçildiğinde ise ‘tarım alanları yok oluyor, işsizlik artıyor, su kaynakları yok oluyor, doğal denge bozuluyor, nüfus artıyor’ uyarıları çıkıyor.

Tüm uyarılara rağmen Kanal İstanbul projesi tamamlandığında ise oyun ‘Game Over’ yazısıyla birlikte “Oyunlarda hatalardan geri dönüş olur. Peki ya gerçek hayatta? Ya kanal, ya İstanbul” ifadeleriye son buluyor.

İBB Sözcüsü Ongun, hazırlanan oyun şeklindeki animasyonu “Sadece oyunlarda hataların geri dönüşü olur” sözleriyle paylaştı.

KAFTANCIOĞLU’NDAN KANAL İSTANBUL YANITI

Erdoğan'ın bugün cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada Kanal İstanbul projesiyle ilgili “Her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne anamuhalefet ne İBB Başkanı anlar” sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, “İstanbul halkına rağmen Kanal İstanbul projesinde ısrar edenlere 23 Haziran'ı hatırlatırken diyoruz ki; İstanbul 1'den büyüktür” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, cuma namazı sonrası Kanal İstanbul projesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne anamuhalefet ne İBB Başkanı anlar.

* Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Anamuhalefet yaptırmayız, istemezük, yahu siz neyi istiyorsunuz ki?

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