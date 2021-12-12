İBB’den Soylu’ya dikkat çeken soru: Kim bu 557 kişi?

İBB Sözcüsü Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB’de çalışan 557 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu öne sürdüğü açıklamasına karşılık hiçbir operasyon ve soruşturma başlatılmadığını söyledi. Ongun, "Medyaya yansıtılan 6 kişinin de adli kaydı temiz çıktı. Ulusal güvenlik için soruyoruz; kim bu 557 kişi?” diye sordu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de çalışan 557 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu öne sürmüştü. Soylu'nun iddiasından 4 gün geçmesine rağmen 557 kişi hakkında soruşturma başlatılmadı.

“MEDYAYA YANSITILAN 6 KİŞİNİN ADLİ KAYDI TEMİZ ÇIKTI”

İBB Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili bir kez daha açıklama yaparak, medyaya sadece 6 kişinin yansıtıldığını ve bu kişilerin adli kaydının temiz çıktığını vurguladı.

“KİM BU 557 KİŞİ?”

Ongun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“8 Aralık'ta İçişleri Bakanı, İBB'de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğunu iddia etti. 4 gün geçti 557 kişiyle ilgili ne bir operasyon ne bir soruşturma yapıldı. Medyaya yansıtılan 6 kişinin de adli kaydı temiz çıktı. Ulusal güvenlik için soruyoruz; kim bu 557 kişi?”

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