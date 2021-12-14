İBB’den yürütmeyi durdurma kararına tepki

Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu'nun başvurusu ile UKOME'nin 750 adet "M" plakalı minibüsün taksiye dönüştürülmesine ilişkin karara idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, açıklamada bulundu.

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İstanbul’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) 29 Temmuz’da, 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülme kararı kabul edilmişti.

Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu’nun başvurusu üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu basın toplantısıyla açıkladı.

Kararla ilgili açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, şu ifadeleri kullandı:

*750 M plakalı minibüs söz konusu, bunların taksiye dönüşümü için UKOME’de bir karar alınmıştı.

* Bu kararın iptali için 3 ayrı mahkemede 44 ayrı dava açıldı. Davayı açan da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı sayın Eyüp Aksu. 6 Aralık’ta bir karar çıktı.

* Bir ara karardı bu geçici bir karar. Geçici olarak yürütmeyi durduruyor. Bizden ve davacı taraftan bazı belgeler istiyor. Bu belgeler mahkemeye ulaştıktan sonra yargılama tekrar devam edecek.

* Yani esasen verilmiş bir karar değil, bir ara karar. Aslında esnafın lehine çıkan bir karar var.

* Bu dönemde mahkeme sonuçlanmadığı için, mahkemenin nasıl sonuçlanacağı bilinmediği için esnafın mağdur olmaması için bir yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ne İBB’nin ne de odanın lehine, tamamen esnafın lehine bir karar.

“2019’DA 103 BİN TAKSİ ŞİKAYETİ ALDIK”

* Bunlar tamamen bildiğiniz taksi gibi çalışacaklar. Bu minibüslerin hangi hatlardan alınacağı Bakanlık temsilcileri, Minibüs Odası temsilcileri ve bizim belediyemizin ilgili elemanlarının oluşturduğu bir komisyon tarafından belirlendi.

* Minibüslerdeki kameralardan yolcu sayılarına bakılarak, yolcusu az olan hatlardan seçildi. 750 taksi zaten çok değil.

Şu anki taksilerin hem sayı sorunu hem de nitelik sorunu var. Sisteme girecek her yeni taksi İstanbul ulaşımından 7 tane aracı çıkartıyor. Taksinin eklenmesi trafiği arttırmaktan çok azaltır. 2019 yılında 103 bin taksi şikâyeti aldık.

“12 SUÇA YAPTIRIMIN KALKMASI İÇİN DAVA AÇTILAR”

Demir “Bahsi geçen odanın ‘Yaptırım Cetveli’ne’ karşı açtığı bir dava da var. 12 ayrı yaptırımımızın iptal edilmesi için dava açtılar. Davaların içerisinde iptal edilmesi istenen yaptırımlardan bir tanesi cinsel taciz, bir diğeri darp, bir diğeri ateşli ateşsiz silahlarla yaralamaya teşebbüs, bir diğeri yaralama ya da öldürme gibi suçlara İBB’nin yaptırım uygulamasını istemiyor. Dolayısıyla denetimin de kaldırılması isteniyor. Her bir suçun ayrı bir yaptırımı var ve uzun bir cetvel var. Bize bu 12 ayrı suçun iptal edilmesi ve bunlara yaptırım uygulanmaması için bir dava açıldı. Davayı açarken de yetki gaspı olduğunu söyleyerek dava açıyorlar. Mahkeme bu yaptırımların devam etmesi gerektiğine karar verdi bu sevindirici bir gelişme” dedi.

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