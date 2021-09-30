İBB’nin 1000 yeni taksi teklifi 9’uncu kez reddedildi

İBB yönetiminin İstanbul’un içinden çıkılmaz bir hal alan taksi sorununu çözmek için 1000 yeni taksinin hizmete alınması için UKOME’ye sunduğu teklif 9’uncu kez reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. Toplantıda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün kentin ihtiyacı olarak hesaplanan 5 bin yeni taksiden ilk etapta 1000 adedinin faaliyete geçmesi için hazırladığı teklif 9'uncu kez oya sunuldu. Teklif, çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile tartışmalar arasında 9'uncu kez reddedildi.

“İSTANBUL'DA YENİ TAKSİYE İHTİYAÇ VAR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, oylama öncesinde yaptığı konuşmada bugüne kadar taksi sayısının arttırılmasına karşı çıkanların eleştirilerini yanıtladı. Yeni taksilerin trafik artışına neden olacağına ilişkin eleştirinin gerçekçi olmadığını bir taksinin trafikten 7 özel aracı çektiğini söyleyerek dijitalleşme ile ilgili de İstanbul'da 17 bin 395 taksinin 14 bin 800'ünde İ-Taksi bulunduğu bilgisini paylaştı. Demir, taksi sorununu herkesin kabul ettiğini İstanbul Valiliği'nin de gelen şikayetler nedeniyle bir genelge yayımladığını aktararak “Taksi sorununu görmemek rüzgara karşı yürümektir. İstanbul'un yeni taksiye ihtiyacı var” dedi.

“VATANDAŞ İLE TAKSİCİYİ DÜŞMAN ETTİNİZ”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da teklife karşı çıktı. 14 bin küsur takside bulunan İ-Taksi'nin verimli kullanılamadığını savunarak “Taksici ile yolcuyu buluşturan aplikasyonun verimliliği arttırılırsa sisteme 10 bin taksi eklenmiş gibi olur. İstanbul'da yeni taksiye ihtiyaç yok” diye konuştu. İBB'nin toplu taşımada yaşanan sorunları ve trafik sıkışıklığını çözmesi gerektiğini söyleyen Aksu “İBB sanki her sorunu çözdü, sürekli taksi, taksi, taksi… İBB toplu taşımayı yönetsin önce. 45 yaşındayım ne TBMM'de ne başka mecliste ne bu komisyonda 8 kez reddedilen bir kararın sürekli getirildiğini görmedim. Demek ki verilen sözler var. Amaç 16 milyona hizmet değil siyasi rant” dedi. “Toplu taşıma çöktü, entübe oldu” ifadesini kullanan Aksu, İBB'nin “İstanbul taksi için el kaldırıyor” sloganı ile yürüttüğü çalışmayı “algı çalışması” olarak yorumladı ve “Vatandaş ile bizi düşman ettiniz” dedi.

“15 TEMMUZ'DA KÖPRÜYE İLK BİZ GİTTİK”

İçişleri Bakanlığı'nın taksi denetimi ile ilgili genelgesini desteklediklerini de belirten Aksu, “İBB'nin TUDES'inin yapamadığı denetimi İçişleri Bakanlığı yapacak” dedi. 2-3 kötü taksici üzerinden medyada karalama kampanyası yapıldığını öne süren Aksu “Pandemide sağlıkçıları biz taşıdık, 15 Temmuz'da köprüye ilk biz gittik. Takside bazen doğum yapan hanımefendiler oluyor bunun için hiç teşekkür edilmiyor” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMDA TATSIZLIK OLMASIN DİYE…”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de Aksu'nun denetim ile ilgili eleştirisine yanıt vererek “TUDES bayramda denetim yaptı 400 taksi bağlandı. Beni ilk arayan Eyüp bey oldu, bağlanan ruhsatları bırakın diye…Hem denetim yapılmıyor diyorsunuz, hem de denetim yapınca itiraz ediyorsunuz” dedi. Aksu da bayram günü tatsızlık yaşanmaması için aradığını söyledi.

“KİMSE KIZINI 12'DE TAKSİYE BİNDİREMEZ”

Söz alan bakanlık temsilcileri teklifin 9 kez sunulmasını eleştirdi. İstanbul Liman Başkanlığı temsilcisi Muhammed Erdoğan taksilerde sıkıntılar olduğunu belirterek “Acı verici şeyler var burada. Bu salonda kimse kızını rahatlıkla gecenin 12'sinde taksiye bindiremez. Varsa desin ki ben bindirebiliyorum” dedi. Erdoğan, ama bu konunun önce oturup konuşulması gerektiğini ifade ederek 9 kez aynı teklifin getirilmesini şahsen üzücü bulduğunu söyledi.

“HALKIMIZIN SESİNİ YANSITMAK İÇİN DEVAM EDECEĞİZ”

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da “Sizi şahsen üzen şey bizi İBB olarak üzüyor. Sorun çözülene kadar konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Toplumun sözünü dinleyenler olarak bu çığlığı 8 kere 18 kere gündeme getireceğiz” dedi. Çağlar, toplu ulaşıma yönelik eleştirilere karşılık da göreve geldiklerinde durdurulmuş olan metro hatlarını, başlatılan hatlar için istenen ve aylarca bekletilen metro kredilerini, yeni otobüs alımı için Ankara'dan uzun süredir çıkmayan onayı örnek göstererek yanıt verdi. Çağlar, “Bu işten İBB'nin bir kazanç sağlaması amaçlanmıyor. Bunu taksi sisteminin rehabilitasyonu için iyi bir örnek olması adına yapıyoruz. Amacımız taksi sayısını arttırıp gelir elde etmek değil” diye konuştu. Tartışmaların ardından oylamada, hükümet temsilcilerinin oyları ile 1000 yeni taksi teklifi reddedildi.

YENİ DENİZ TAKSİLERİN ÜCRETİ BELİRLENDİ

Toplantıda ekim ayında İBB'nin tarihi Haliç Tersanesi'nde ürettiği ve ekim ayında 98 noktada seferlerine başlayacak olan deniz taksilerin ücretleri de belirlendi. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi ile açılış ve ilk mil 100 TL oldu. Ücret tarifesi teklifinde 1-4 mil arası mil başına 75 TL, 4-8 mil arası mil başına 60 TL, 8 mil sonra mil başı 48 TL olarak belirlendi. Mavi Marmara, Turyol, YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak.

E-SCOOTER'A PARK YASAĞI

Elektrikli scooterların park etmelerinin yasak olduğu alanlar da belirlendi. Cumhurbaşkanlığına ait binalara 100 metre mesafe içerisinde, askeri güvenlik ve yasak bölgelerinin giriş ve çıkış kapılarına 20 metre mesafede, emniyet birimlerine ait binalar, diplomatik temsilcilikler ve cezaevi giriş-çıkış kapılarına 20 metre mesafede, tramvay hatlarına 2.5 metre mesafe içinde, metro istasyonlarının girişlerine 5 metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumları-okul-itfaiye-kamu binalarının giriş çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına e-scooterların park etmesi yasaklandı. E-scooter araçları ile tramvay ve metrobüs yollarına da girilemeyecek.