İBB’nin 3 metro projesi için İmamoğlu’na borçlanma yetkisi verildi

İBB’nin Ümraniye-Ataşehir- Göztepe Metrosu, Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu inşaatları için dış borçlanma talebi, İBB Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi. 3 proje için toplam 655 milyon euro dış borç bulmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oybirliği ile yetki verildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarının son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Oturumda, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 3 metro inşaatı için sunduğu dış borçlanma teklifleri gündeme geldi.

Ümraniye-Ataşehir- Göztepe Metrosu inşaatı için 225 milyon Euro+sigorta primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi için meclisten onay istendi. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nı tamamlayıcı nitelikte olan Mahmutbey-Bahçeşehir Metro projesi için de bugüne kadar eurobond tahvil ihracı ile 220 milyon Euro finansman sağlandığı belirtilerek 305 milyon Euro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma daha yapılması için yetki istendi.

Çekmeköy-Sancektepe-Sultanbeyli Metro projesi için ise 125 milyon Euro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma talebinde bulundu.

ŞARTLI ONAY VERİLDİ

AKP'nin çoğunlukta olduğu komisyonlarda, her 3 teklif de şartlı olarak uygun bulundu. Komisyon raporlarında İBB'nin cari borç tutarının 41 milyar 731 milyon 860 bin TL olduğu, faiz dahil borç limitinin de 32 milyar 354 milyon 281 bin TL olarak hesaplandığı kaydedildi. 41 milyarlık cari borç tutarının, 32 milyarlık borç limitini aşması nedeniyle borçlanma yapabilmesinin yasal düzenlemelere göre çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası A.Ş aracılığı ile mümkün olduğu belirtildi.

Çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası A.Ş aracılığı ile yapılması şartıyla İBB Başkanına yetki verilmesi 3 dosyada da uygun bulundu. 3 karar da mecliste oybirliği ile kabul edildi.

“ENGELLEME” TARTIŞMASI

Oylama sırasında söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetiminin iş yapamama mazereti olarak “engelleniyoruz” bahanesini kullandığını savunarak “Biz İstanbul için yapılan hizmetleri engellemeyiz. Geçtiğimiz dönem bu metrolar başlarken CHP ‘hayır' dedi. Şimdi engellemeyi yapan CHP mi, borçlanma talebini kabul eden Ak Parti mi?” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da metro projelerinin siyasi partilere ait olmadığını söyledi. Subaşı “Metroların bir kısmı AKP döneminde başladı, bazılarının sadece afişi asıldı. Şimdi bazılarını biz başlatacağız, belki bizden sonra gelenler tamamlayacak. Ama millet kazanacak” dedi. Geçen dönemde CHP grubunun bazı kararlara “hayır” oyu kullanmasının da kendilerine bilgi verilmemesinden kaynaklandığını belirten Subaşı “Geçen dönem dosyalara bakamazdık. Komisyon odasında fotokopi çekip dışarı sızdırırız diye başımızda adam beklerdi. Bu tartışmalar gereksiz. Kimse bu tartışmaları hatırlamayacak, metroları hatırlayacak. AKP grubuna teşekkür ediyorum” karşılığını verdi.