İBB’nin AKP dönemindeki yönetimi hakkında suç duyurusu

Milletvekillerinin savcılığa sundukları suç duyurusu dilekçesinde, eski dönem İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, eski dönem İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale ve Harcama yetkilisi, şu anda ise Ulaştırma Bakanı olan Adil Karaismailoğlu ile KİPTAŞ 2016 Genel Müdürü İsmet Yıldırım şüpheliler olarak yer verildi.

“İMAR VURGUNLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 23 Haziran 2019'da yapılan yerel seçimler ile uzun zamandır AK Parti tarafından yönetilen İBB yönetiminin, Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimine geçtiği ve yönetimin değişmesi sonucunda belediyede, geçmiş dönem yönetiminin imar yapma tekniğine tümüyle aykırı, rant sağlama amacı güden imar vurgunlarının gün yüzüne çıktığı anlatıldı.

“KURUMLARI ZARARA UĞRATARAK KENDİLERİNİ ZENGİN ETTİLER”

Dilekçede, “Adı şüpheli olarak geçen isimlerin, menfaat birlikteliği içerisinde hareket ederek, başında bulundukları kurumları zarara uğratacak, ancak kendilerini zenginleştirecek nitelikte eylemleriyle, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘İrtikap’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçları uyarınca suç işlemiş olup işbu suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmalarını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede dosyaların içeriğinden de bahsedildi. Buna göre, 2011 yılında Fatih Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsanın özel bir şirket tarafından İBB'den 25 milyon liraya satın alındığı, söz konusu arsa için kısa bir süre sonra imar izni çıkarıldığı ve imarlı haliyle İBB'nin 430 milyon liraya, aynı şirketten satın aldığı anlatıldı. Dilekçede, İBB'nin bununla kalmayarak, 430 milyon liraya aldığı imarlı arsayı, imar değişikliği ile eski haline ‘Yeşil alana' çevirdiği belirtildi.

TSBK Gayrimenkul Değerleme A. Ş.'nin raporuna göre ise aynı arsanın bugünkü değerinin 10 milyon 381 bin dolar olduğu kaydedildi.

AKP DÖNEMİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ DE TALEP EDİLDİ

Dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminde onaylanmış olan imar planı değişikliklerinin tümünün incelenmesi ve bu değişikliklerin sayısının yoğunluğu, bu değişiklikler nedeniyle elde edilen ranttan kimlerin haksız kazanç elde ettiğinin tespit edilmesi talep edildi.

Dilekçede şüpheli olarak isimleri geçen İBB'nin AKP dönemi yöneticilerinin ‘Görevi kötüye kullanmak', ‘Görevi ihmal', ‘Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı dolandırıcılık', ve ‘İrtikap (Rüşvet almak)' suçlarından haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmaları istendi.

CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin ile Ali Mahir Başarır, suç duyurusu öncesi İstanbul Adliyesi önünde bir de basın açıklaması yaptı.

“BENCE SAVCILIKLAR AK PARTİ'NİN YOLSUZLUKLARIYLA İLGİLİ ÖZEL BİR BİRİM KURSUN”

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, “Bugün İstanbul Milletvekilimizle yine bir yolsuzluğu savcılara hatırlatmaya geldik. Çünkü onlar hatırlamıyor, hatırlamak istemiyor. Fatihte bir arazi, 25 milyon liraya satılıyor 2011'de. Hemen İstanbul Büyükşehir yönetimi tarafından imar çıkartılıyor. Aradan 5 yıl geçiyor 430 milyon liraya belediyeye geri veriliyor. Aradaki fark yaklaşık 16 kat. Bence savcılıklar AK Parti'nin yolsuzluklarıyla ilgili özel bir birim kursun. Her adliyeye en az 20 tane özel yetkili bir savcı tahsis etsin” dedi.

“BU ÜLKEDE İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR AMA YOLSUZLUK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR”

Başarır, “Daha dün 750 milyon dolar Ziraat Bankası kredisinin Demirören tarafından ödenmediğini gördük. Bu ülkede insanlar evine ekmek götüremiyor. Ama yolsuzluk almış başını gidiyor. Bugün buradayız, savcıları, harekete geçmesi için bekliyoruz, davet ediyoruz. Umarım soruşturma açarlar. Bu dosyaları incelerler. Belediyeyi, İstanbul'u kim zarara uğrattıysa onun yakasına yapışıp bu zararı tazmin ederler. Biz, yolsuzluğun, kirliliğin, haksızlığın, adaletsizliğin olduğu her yerde olacağız. Bu ülkede adaletin, haksızlığın, yolsuzluğun olduğunu savcılar hatırlamalılar. Ben İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına buradan sesleniyorum. Senin sıfatının önünde ‘Cumhuriyet' yazıyor. Ama valinin, kaymakamın, benim önümde yazmıyor. Niye cumhuriyet yazıyor. 84 milyonun hakkını savunmak için” ifadelerini kullandı.

“VURGUN RAPORUNU HAZIRLAYAN SAYIŞTAY BAŞKANI YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI”

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise, “Biz bu imar planlarının, bu çeteleşmelerin ne olduğunu 2012-2010 yılında kamuyla paylaşmışız. Emsalsiz vurgun dediğimiz vurgun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayıştay Başkanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapordur. Bu raporu hazırlayan Sayıştay Başkan Yardımcısı görevden el çektirildi. İstanbul rant haritasında, İstanbul'un tamamıyla ilgili rantın öyle bir rakam olduğunu söylediğimde hiç kimse ağzını bile açmadı. Bu şehri yöneten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız çıkıp, elimde 50 tane dosya var ve somut olarak iki dosyanın da bu olduğunu, önümüzdeki günlerde de 48 dosyanın daha açıklanacağını söylüyorsa kime inanacaksınız” şeklinde konuştu.

“SADECE 2 DOSYADAKİ RANT MİKTARI 150 MİLYON DOLAR”

Tekin, “Sadece iki dosyadaki rantın miktarı 150 milyon dolar. Bugün öyle aileler var ki sadece 700 TL ile geçiniyor. Bu da şu demektir. 150 bin dolar, 150 bin ailenin 1 yıllık geçimi. Yani ben yoksulum, emekli maaşı hakkımı alamıyorum, işsizim diyenlerin şunu bilmesi lazım. Bir ülkede yolsuzluk varsa, yoksulluktan kurtulma şansın olmaz. İşte senin yoksulluğunun sebebi bu. Gelin buna son verelim. Mecliste, araştırma komisyonu kuralım diyoruz ses yok. Yargıda ses yok. Cumhuriyet savcılarına kendimi ihbar ettim, rant haritasını açıkladım. Hadi egemen güçlerden korkabilirsiniz, ama çağırın benden hesap sorabilirsiniz. 100 milyar dolar rant nedir. Ama şimdi görüyoruz ki toplumumuzun tamının özellikle imar rantının imanımızı bile nasıl aldığını herkesin görmesini istiyorum.”