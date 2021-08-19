İBB’nin hayvan barınağında Tarım Müdürlüğü inceleme yaptı

Tartışmalara neden olan Tuzla Tepeören Hayvan Barınağı’ndaki toplu mezar görüntülerinin ardından İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Ahmet Atalık açıklama yaptı. Atalık, jandarma, polis, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün barınakta inceleme yaptığını ve hiçbir olumsuzluğa rastlanmadığına ilişkin tutanak tutulduğunu belirtti.

SÖZCÜ İSTANBUL

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Tuzla'daki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin yakınında bir çukur içinde cansız hayvan bedenlerinin görüntüsü tartışmalara neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık da barınakta konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atalık, basına düşen görüntülerden sonra jandarma, polis ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürütücüsü olan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün barınağa gelip inceleme yaptığını belirterek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

MÜDÜRLÜK TUTANAK TUTTU

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin her şeyin prosedürüne uygun olduğuna ilişkin tutanak tuttuğunu aktaran Atalık “Burada yapılan işlemde; kanuna, hukuka ve vicdanlara aykırı hiçbir iş ve işlem olmadı. Basında sanki hayvanları İBB özellikle katlediyor, toplama kamplarındaki gibi çukurlara onlarca hayvanı atıp üstlerin örtüp yok ediyor gibi yansıtıldı. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak teftiş ediliyoruz. Haberimiz olan, olmayan teftişlerden geçiyoruz. Bugüne kadar tespit edilmiş hiçbir olumsuzluk yok. Basına intikal eden olayda da usulsüzlük, yasaya, hukuka, vicdana aykırılık bulunmadığına dair resmi belgelerimiz var” dedi.

5 GÜNDE 140 CANSIZ HAYVAN GETİRİLDİ

Barınağın 7/24 esasına göre hizmet verdiğini, İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin eksik kaldığı noktalarda devreye girdiklerini dile getiren Atalık, barınağın İstanbul'da hayatını kaybetmiş sokak canlılarının definlerinin yapıldığı tek alan olduğuna dikkat çekti. Atalık “Sahipli hayvanlarda da bize bildirmesi halinde definlerinin yapıldığı tek alan burası. Kayıtlara baktım son 5 günde, ilçe belediyelerinden İBB'ye intikal eden hayatını kaybetmiş canlarımızın sayısı 140. Dolayısıyla ‘İBB canlıları katletti' diye basında yer alması talihsiz bir durum” dedi. Hayatını kaybeden sokak canlılarının 7 gün 24 saat boyunca buraya getirildiğini, soğuk hava deposunda beklemeye alındığını, belli bir miktar doluluğa ulaşınca da defin çukuru açıp üzerlerini kireçleyip toprakla örterek defin yaptıklarını anlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Atalık, kolluk kuvvetlerinin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemede bir olumsuzluğa rastlanmamasına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili hassasiyeti nedeniyle soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Çalışanlarla tek tek görüşüldüğünü, kamera kayıtlarının incelendiğini belirten Atalık “Bu alanda olumsuzluğa tahammülümüz yok, gerekeni yaparız. O görüntüleri kimin ne zaman çektiğini araştırıyoruz. İncelemenin sonucunda hangi verilere ulaşırsak basınla şeffaf olarak paylaşacağız. Eğer suçu olan varsa da cezasını çekecek” dedi.