İBB’nin hizmetleri mobil uygulamaya dönüştü

İBB’nin hizmetleri, “İstanbul Senin” mobil uygulamasında toplandı. Akıllı cep telefonları bu uygulama ile İstanbulkart gibi kullanılacak, faturalar ödenebilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB hizmetlerine cep telefonundan ulaşılmasını sağlayacak olan ve üzerinde 2 yıldır çalışılan “İstanbul Senin Süper Uygulaması”nı İstanbul Kongre Merkezi'nde tanıttı.

İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat ve çalışkan belediye başkanı olacağının sözünü vererek işbaşına geldiğini hatırlatan İmamoğlu, “16 milyonun sesine ve iradesine her an kulak vereceğimiz bir süper uygulamayı hizmete alıyoruz. Yüzlerce, binlerce uygulamanın İstanbullu ile buluşacağı bir ‘Süper Uygulama.' Kullanıcı dostu, Türkçe, ücretsiz, herkese sınırsız erişim ve katılım hakkı veren bir büyük yenilik” dedi.

“MİLLET İRADESİ ASLİ İRADE”

İmamoğlu, İstanbul Senin uygulamasını “Millet iradesini asli irade kabul eden ve gücü şehrin sahiplerine devreden, bir yeni nesil yerel yönetişim sistemi; yönetimin her an vatandaşa doğrudan hesap vermesini sağlayan bir şeffaflık ve katılımcılık uygulaması; herkesin güvenle indirip, kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama” sözleriyle tanıttı.

İmamoğlu, uygulamanın kullanım alanlarından bazılarını şöyle sıraladı:

*İstanbullular, plastik İstanbul Kartlarını yanlarında taşımalarına gerek olmadan seyahat edebilecek.

*İSKİ ve İGDAŞ faturalarını cep telefonlarından kolayca ödeyebilecek.

*“Söz Senin” mini uygulamasıyla şehirle ilgili fikirleri olan, şehrin geleceğine yön vermek isteyen İstanbullular, kolayca fikirlerini paylaşacak ve yönetimin kararlarına katılabilecek.

*“Otobüsüm Nerede” mini uygulamasıyla, otobüslerinin tam olarak kaç dakika sonra beklemekte oldukları durakta olacağını görebilecek.

*Tiyatro, müzik başta olmak üzere her türlü kültürel etkinlikten anında haberdar olacak ve diledikleri yerden kolayca bilet alınabilecek.

* “Askıda Fatura” mini uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

*“Çözüm Merkezi” mini uygulaması ile kendileri, mahalleleri, sokakları ile ilgili ihtiyaç veya sorunları varsa, bunları bize anında iletip, çözüm isteyebilecekler.

*Dijital kimlik, dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte kullanabilecek.

TAKSİ GÖNDERMESİ: DEMOKRAT YÖNETİCİLER YÜZLEŞMEKTEN ÇEKİNMEZLER

Konuşmasına, uygulamanın anlatıldığı animasyon filmi için ara veren İmamoğlu, görselde taksi sorununa değinilmesine, “Hani birileri diyor ya; ‘Taksiye bu şehrin ihtiyacı yok!' İstanbul Senin uygulamasından soracağız vatandaşlarımıza; İhtiyaç var mı yok mu? Anında cevap verecek. Yani bu, aynı zamanda bir öz eleştiri yapmak, eleştiri yapmak mekanizması. Biz de vatandaşımızla orada anında yüzleşiyor olacağız. Demokrat yöneticiler, yüzleşmekten asla çekinmezler” diye konuştu.

İmamoğlu “Buradan tüm İstanbullulara sesleniyorum; ‘İstanbul Senin'i hemen cep telefonlarınıza indirin, kullanın ki hayatınız kolaylaşsın” çağrısında bulundu. Uygulamanın eksikleri, geliştirilecek yanları ve içerik ihtiyaçları olduğunu da söyleyen İmamoğlu “Ama biliyorum ki; belirli bir menzile ulaşmak için yola çıkanlar, azimle, alın teriyle ve sırt sırta vererek yola devam ederlerse, varacakları yere varırlar. Biz de insanlarımızın yaşam kalitesini artırma menziline varmak istiyoruz. Bunu da teknolojiyi kullanarak, çağın gereği olan dijital dönüşümü başararak yapmayı istiyoruz” dedi.

“KOLAY TAŞIN” UYGULAMASI GELİYOR

İmamoğlu, yakın gelecekte uygulamaya eklenmesi planlanan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

“‘Kolay Taşın” mini uygulamasıyla, eski adresteki abonelikler telefondan sonlandırılıp, taşınılan adres için yeni abonelikler kuyruğa girmeden açtırılabilecek. Ulaşımda kullanılan İstanbulkart bir alışveriş kartına dönüşecek ve dijital versiyonunu ile bu uygulama üzerinden alışveriş yapılabilecek.

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