İBB’nin mülklerine böyle çökmüşler

İBB, AKP döneminde yandaş vakıf ve derneklere tahsis edilen bir kısmı yurt bir kısmı da şube olarak kullanılan 38 taşınmazı geri almak için hukuki mücadele yürütüyor. Bazı binalar boşaltıldı, bazılarına ihtarname çekildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB'ye ait Büyükada İskelesi'nde TÜGVA ile yaşanan tahliye krizinin ardından gözleri tekrar AKP döneminde bazı dernek ve vakıflara yapılan tahsislere çevirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından 2019 yılında vakıf ve derneklerle yapılan protokolleri iptal etmesi ile hukuk mücadelesi başlatıldı.

Vakıfların bazıları İBB mülklerini boşaltmamak için fesih kararına karşı davalar açtı. İBB'nin vakıflar tarafından kullanılan mülklerindeki son durumu derledik.

TÜGVA VE SICAK YUVA VAKFI'NA ECRİMİSİL

İBB'den edinilen bilgilere göre TÜGVA'nın Üsküdar Arakiyeci Hacı Mahallesi'ndeki 600 metrekarelik işyeri olarak gözüken alanda 1 Ağustos 2019'tan beri devam eden işgali için toplam 76 bin 382 TL'lik borç çıkarıldı.

Sıcak Yuva Vakfı'na Çapa'daki 7 katlı binanın 2 katının kullandığı için 1 milyon 838 bin 756 liralık ecrimisil borcu çıkarıldı.

Vakıf binayı 2011 yılından beri kullanıyor. Vakfın kurucusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Vakfın mütevelli heyetinde eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AKP’ye yakınlığı ile bilinen iş insanı Ethem Sancak yer alıyor.

İHTARNAMELER GÖNDERİLDİ

İBB, AKP döneminde ortak hizmet protokolü ve meclis kararı yolu ile 38 taşınmazı çeşitli vakıflara tahsis etmişti.

Vakıflara tahsis edilen taşınmazların son durumu da şöyle:

* İlim Yayma Vakfı'na Pendik Şeyhli'de 2018 yılında İBB tarafından yapılan tahsis, 2043 yılında doluyor. İBB hukuki süreç başlattı.

* İlim Yayma Cemiyeti'ne aynı ilçenin Dolayoba Mahallesi'nde 2014 yılında yapılan 25 yıllık bedelsiz tahsis 2039'da dolacak. Burada da hukuki süreç sürüyor.

* Fatih Kariye'de Türkiye Gençlik Vakfı'na yurt olarak kullanması için 2018 yılında yapılan 25 yıllık bedelsiz tahsis 12 Aralık 2043'te sona erecek. Bu binanın boşaltılması için de İBB ihtarda bulundu.

* Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 2019'de Zeytinburnu'nda verilen binanın tahsis süresi de 2029'da sona eriyor. Boşaltmak için hukuki süreç başlatıldı.

TÜRGEV'E 4 YURT BİNASI

TÜRGEV’e 2015 yılında ortak hizmet protokolü ile tahsis edilen 4 yurt binası ile ilgili vakfın açtığı dava üzerine başlayan hukuki süreç devam ediyor.

Yurt binaları İBB’ye ait olmadığı, TÜRGEV için kiralanmış olması nedeniyle 2019 yılında alınan fesih kararı sonrasında binalar boşaltıldı.

Fatih, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi ve Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi’ndeki yurt binaları boşaltıldı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Durağı’ndaki yurt binasında TÜRGEV boşalttıktan sonra İBB kiracı olarak kaldı ve ve burayı İSMEK binası olarak kullanmaya başladı.

TÜGVA TEMSİLCİLİKLERİ KİRASI ÖDENİYORDU

Daha önce İBB Teftiş Kurulu raporunda da ortaya çıkan TÜGVA'nın 10 ilçedeki temsilcilik binaları için ödenen kiralar da durduruldu.

TÜGVA'nın Sarıyer, Büyükçekmece, Avcılar, Silivri, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Çatalca, Beylikdüzü'ndeki temsilcilik binalarının kiralama süreci sona erdi.

TÜGVA'nın Üsküdar'da temsilcilik olarak kullandığı İBB'ye ait tarihi İbrahim Paşa Köşkü için de fesih bildirimi yapıldı.

Maslak Oto Sanayi Sitesi'ndeki TÜGVA'nın yurt binası olarak kullandığı İBB'nin kiraladığı bina da boşaltıldı.

ENSAR'A 7 BİNA

Ensar Vakfı'na 2'si Ataşehir'de diğerleri Çatalca, Avcılar, Kartal, Şişli, Maltepe'de tahsis edilen 7 yurt binası için de fesih kararına karşı dava açıldı.

Ensar Vakfı'nın Avcılar'daki yurt binası boşaltıldı ve şuan İBB'nin 3 kız öğrenci yurdundan biri olarak kullanılıyor.

6 YURT BİNASI HÂLÂ GERİ VERİLMEDİ

İBB'nin Aziz Mahmud Hüdaşi Vakfı'na tahsis ettiği Üsküdar, Kadıköy, Gaziosmanpaşa'daki 6 yurt binası ise hâlâ geri verilmedi, hukuki süreç devam ediyor.

Asitane Derneği'nin Fatih'teki yurt binası 2019'da boşaltıldı. İlim Yayma Vakfı'nın Eyüp'te yurt olarak kullandığı İSKİ'ye ait bina hala geri verilmedi.

İETT KULLANACAK

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin Fatih'te genel merkez olarak kullandığı İBB'ye ait bina geri alındı.

İETT hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi için meclise yazı yazıldı. Darül Fünun İlahiyat Vakfı için kiralanan Fatih'teki yurt binası boşaltıldı.

Hıfzısıhha Müdürlüğü için kiralanarak kamu hizmetinde kullanılmaya başlandı.

İstanbul Enderun Eğitim ve Kültür Vakfı'nın tanıtım ofisi olarak kullandığı, İBB tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralanan Kaba Halil Medresesi binası İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne tahsis edildi.