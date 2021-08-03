İBDA-C’nin avukatı İBB’ye bina satmış!

İBB’nin AKP yönetimindeyken Hasan Ölçer’den aldığı bina 2.2 milyon lira. Ve kullanılmıyor...

ÖZLEM GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2 milyon 250 bin TL'ye 2017 yılında satın alınan Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın; neden satın alındığını, kamu zararı oluşup oluşmadığını incelemek üzere yeni yönetim müfettiş görevlendirildi.

4 YILDIR BOŞ DURUMDA

Beyoğlu'ndaki binanın AKP yönetimindeyken İBDA-C'nin avukatlığını yapan Hasan Ölçer'den 2 milyon 250 bin lira bedel ile satın alındığı ortaya çıktı. Binanın tapusu 8 Şubat 2017'de İBB adına tescil edildi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da 27 Nisan 2017 tarihli dilekçesi ile İBB Başkanlığı'na başvurarak bu binanın kendilerine tahsis edilmesini istedi. İBB Meclisi'nin 16 Haziran 2017 tarihli meclis kararıyla da bina, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıl süreyle bedelsiz tahsis edildi. Ancak yeni yönetim tahsisi gerçekleştirmedi. Bina 4 yıldır boş durumda. CHP grubu, satış sürecinde verilen karara itiraz etmişti.