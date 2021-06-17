İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

NTV’nin haberine göre, suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

Soylu’nun ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca İçişleri Bakanı’nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisine yönelik iddiaları sonrası katıldığı TRT yayınında, “Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş” açıklamasını yapmıştı…

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Soylu’nun iddiasının ardından yazı gönderip “Hukuki sürecin başlatılabilmesi için “tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi” istenmişti…

TBMM Başkanı Şentop, “Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” açıklamasının ardından soruşturma başlatılması için belge istediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün ile görüşmüştü…