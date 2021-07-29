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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yangınlarla ilgili açıklama! CHP’li Özkoç görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü duyuran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:23, 29/07/2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yangınlarla ilgili açıklama! CHP’li Özkoç görüştü

Yangın söndürme çalışmalarını Marmaris'te takip eden CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ülke genelinde devam eden yangınlara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü duyurdu.

“AŞIRI SICAK DOLAYISIYLA ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Engin Özkoç, görüşmeyi şöyle aktardı:

* İçişleri Bakanı Sn. Soylu'yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti.

* Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bölgede çalışmalara devam ediyor.

* Tüm ekipler canla, başla yangınlara müdahale ediyor. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ediyoruz.

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