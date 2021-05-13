Teröristlerin saldırısında Özel Harekat Polisi Veli Kabalay şehit oldu

Ağrı’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanlığı, Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir polisin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman Özel Harekat Polisimiz, bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur.

* Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı dileriz.

ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şehit olan polisin Veli Kabalay olduğunu duyurdu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 13.05.2021 tarihinde Ağrı/Doğubeyazıt ilçesi Bölücek Hudut Karakolu bölgesinde devam eden duvar inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen time, İran tarafından BTÖ mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu kahraman Özel Harekat Polisimiz Veli Kabalay yaralanmış, kaldırıldığı Doğubeyazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

SABAH SAATLERİNDE AİLESİ VE EŞİYLE TELEFONDA BAYRAMLAŞMIŞ

Şehit Kabalay’ın acı haberi, Denizli’nin Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı.

Emekli memur İsmail Kabalay, oğlunun şehit olduğu haberini, Vali Ali Fuat Atik, emniyet mensupları ve askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı eve Türk bayrağı asıldı.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü, oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, fenalık geçirdi. Aile üyelerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti.

Şehit Kabalay’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin bu sabah ailesi ve eşi ile telefonla görüştüğü ve bayramlarını kutladığı öğrenildi.