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İçişleri Bakanlığı: ‘Eren Kış-5 Operasyonu’ başlatıldı 

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 700 personelin katılımıyla 'Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Yayınlanma: 09:23 - 18 Kasım 2021 Güncellenme:
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İçişleri Bakanlığı: ‘Eren Kış-5 Operasyonu’ başlatıldı 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt’te ‘Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu’ başlatıldı.

700 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren’ kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı sürdürüldüğü belirtildi.

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