İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavında bazı soruların iptali istendi

Türk Büro-Sen, İçişleri Bakanlığı'nda 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavı kitapçıklarında hatalı ve çoktan seçmeli soru mantığına aykırı sorular tespit ettiğini duyurarak, soruların iptali için resmi başvuruda bulundu.

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14 Kasım 2021 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı’ndaki birden fazla sorunun iptal edilmesi için Türk Büro-Sen tarafından resmi başvuruda bulunuldu.

“HATALI VE ÇOKTAN SEÇMELİ SORU MANTIĞINA AYKIRI”

Türk Büro-Sen’den yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nda 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavı kitapçıklarında hatalı ve çoktan seçmeli soru mantığına aykırı olduğu tespit edilen ‘Şube Müdürü’ kadrosuna ilişkin görevde yükselme sınavı A kitapçığının 3. 12.19. ve 73. soruları ile ‘Şef’ kadrosuna ilişkin görevde yükselme sınavı A kitapçığının 22. sorusunun itirazen incelenerek soruların iptal edilmesi talebiyle idareye başvurduk” denildi.