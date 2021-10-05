İçişleri Bakanlığı’ndan ilginç uyarı SMS’i

İçişleri Bakanlığı'ndan genelde dolandırıcılık uyarıları içerikli SMS alan vatandaşlar bugün aldıkları 'tehdit ve şantaj uyarısı' içerikli SMS'i şaşkınlıkla karşıladı. İçişleri Bakanlığı, tanımadıkları kişilerden gelen görüntülü aramaları reddetmelerini talep etti.

Sozcu.com.tr

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İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlara gönderilen uyarı SMS’ini birçok kişi şaşkınlıkla karşıladı. SMS’te yer alan ifadeler ise şu şekilde;

“Sosyal medyadan yurtdışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz.”