İcra çetesine baskın! İhalelere kimseyi sokmuyorlardı

İstanbul’da icradan satışa çıkarılan hacizli araçların ihalelerine girmek isteyenleri tehdit ederek engelleyen çeteye polis operasyon düzenledi. Kendileri dışında ihale alanına gelenlere “O araçlar satıldı” diyerek tehdit ettikleri öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.

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Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihaleye fesat karıştıran bir suç şebekesi belirlemesiyle harekete geçildi.

İddiaya göre, çete üyeleri, Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde icradan satılan hacizli araçların ihalelerine başkalarının girmesine engel oluyordu. Otomobil almak için açık arttırmaya gelen kişilere “Bu araçlar satıldı. Gidin buradan” diye tehdit ediyordu. Yapılan araştırmalarda 15 şüpheli belirlendi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mali Polis, şüphelileri bir süre takip ettikten sonra, ihale yapılacağı gün (bugün) düğmeye bastı. İhaleye gelenleri tehdit ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik baskında 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınana şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.