İcra takibinde olan binlerce çiftçiyi umutlandıran kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta traktörler olmak üzere çiftçilerin üretim yapabilmelerini direkt etkileyecek üretim faktörlerinin borçları nedeniyle haczedilmemesi için kanun teklifi hazırlayarak , TBMM Başkanlığına sundu.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ürününü değerinde satamayan, arta girdi maliyetleri nedeniyle de zor günler geçiren çiftçilerin korkulu rüyası olan ‘haciz' sorununu, hazırladığı kanun teklifiyle Meclis gündemine getirdi.

GÜRER, HACİZLERİN DURDURULMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLADI

Gürer'in hazırladığı kanun teklifine göre, çiftçilerin üretim yapabilmesini direkt etkileyecek üretim faktörlerinden olan traktör, üretimde kullandığı ekipman, büyük ve küçük baş hayvan ve tarlası; kamu ve özel bankalar, kurum, kuruluş, şahıs ve tarım kredi kooperatifine olan borçları nedeniyle haciz yolu kapatılacak. Gürer, Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan kanun ile çiftçi mallarının haciz edilemeyeceği kayıt altına alınmasına karşın son yıllarında kanuna rağmen hacizler yapıldığını belirtip, bu bağlamda kanunda tanımı bulunmayan çiftçinin kullandığı ekipmanların da haciz edilememesi için kanun teklifini TBMM başkanlığına sunduğunu ifade etti.

TARIM SEKTÖRÜNÜN ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gerekçelerini sıralayan Gürer, Tarım sektörünün, ülkelerin gelişmişlik düzeyini doğrudan etkilediğini, ekonomik büyüme sürecine de pozitif katkı sağladığını belirtti.

‘3 MİLYON 205 BİN HEKTAR TARIM ALANI KAYBOLDU’

Tarım sektörünün, ülkelerin dışa bağımlılığı konusunda önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Gürer, “Ülkemizde tarımsal üretimde yaşanan sorunlar her geçen gün artmakla beraber izlenen yanlış tarım politikaları, 2001 yılından 2020 yılına kadar geçen süreçte ülkemizde 3 milyon 205 bin hektar tarım alanı, 3 milyon 782 bin işlenen tarım alanı, 130 bin hektar sebze bahçesi, 2 milyon 289 bin tahıl ve diğer bitkisel ürün ekim alanı ve 124 bin hektar bağ alanının kaybedilmesine neden olmuştur. Ayrıca ülkemizde, 2009 yılında tarım sektöründe çalışan aktif sigortalı sayısı 1 milyon 16 bin 692 iken bu sayı 2021 yılında 541 bin 346 kişiye kadar gerilemiş olup toplamda 475 bin 346 kişinin tarım sektöründe aktif sigortalı olarak çalışmayı bırakmıştır” açıklamasında bulundu.

TARIM ALANLARI AZALIYOR

CHP’li Gürer, halen sürdürülen, ithalatı odak noktası olarak kabul eden tarım politikaları ve sektörün yabancı yatırımcılara açılması neticesinde önemli sorunların ortaya çıktığını da vurgulayarak, “ Ekilen tarım alanlarının azalması, çiftçilerin tarımdan uzaklaşması, tüm dünyada stratejik sektörler arasında görülen tarım sektörünün ülkemizde ciddi ölçüde kan kaybettiğini açık olarak göstermektedir” diye konuştu.

80 MİLYAR TL BORÇ

Gürer, Kırsal alanlar ve köylerde bulunan nüfusun tarımdan uzaklaşmasının etkisiyle bu bölgelerde her geçen gün nüfus yoğunluklarının azaldığını, çiftçilerin bankaya olan borçlarının ise 147 milyar TL'yi bulurken, bankalar tarafından tarım kredisi takip hesaplarında izlenen stok müşteri sayısının 174 bin 280 olmasının, çiftçinin içinde bulunduğu durumu özetler nitelikte olduğunu kaydetti.

‘TRAKTÖR VE EKİPMANLARA HACİZ KONULMAMALI’

Bankalar ve çiftçilerin borçlu olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan faizleri ödeme zorluğu çeken üreticinin traktörü, tarlada üretimde kullanılan ekipmanı, inek, koyun ve tarlasının haczedildiğini söyleyen Gürer, hazırladığı Kanun Teklifinde “Çiftçinin, bu süreçte ayakta kalabilmesi için, üretimini sürdürmesinin önünde engeller kaldırılmalı ve çiftçinin üretim yapabilmesini direkt etkileyecek üretim faktörlerinden olan traktör, üretimde kullandığı ekipman, büyük ve küçük baş hayvan ve tarlası; kamu ve özel bankalar, kurum, kuruluş, şahıs ve tarım kredi kooperatifine olan borçları nedeniyle haciz yolu kapanmalıdır” ifadelerini kullandı.