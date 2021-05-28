‘İddialar KKTC’de araştırılırken ülkemizde araştırılmıyor’

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Ali Mahir Başarır, yavru vatan KKTC'de, Korkut Adalı cinayetiyle ilgili iddiaların çözülmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasına rağmen, bu adımın hala Türkiye'de atılmamasının şaşkınlığı içinde olduklarını söyledi.

“TBMM KOMİSYONU SAVCILIRA CESARET VERECEKTİR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker’in iddiaları araştırmak amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kurulmasının önemine işaret eden Başarır, “Fakat Türkiye menşeili bu iddialarla alakalı halen TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmadı. Meclis'in işlevi; bu olayları denetlemektir, halkı, kamuoyunu bilgilendirmektir. Kıbrıs'ta bu olay için oylama yapıldığında tüm partiler bu olayın araştırılması adına olumlu oy verdi.

Buradaki ‘Araştırma Komiteleri', aynı Türkiye'deki gibi yargısal bir etkiye sahip olmasa da bu karar Kıbrıs'taki yasama faaliyetleri açısından son derece önemlidir. TBMM'de sadece Korkut Adalı cinayeti değil, kamuoyunda konuşulan tüm iddialarla ilgili kamuoyu, basın ve devletin ilgili kurumları bilgilendirilmelidir. TBMM'nin burada irade koyarak tüm partilerin temsilcilerden oluşacak bir komisyon kurmalıdır. Kurulacak bu komisyon adli soruşturmayı yürütecek mercilere güven, cesaret verecektir.

Soruşturmayı yürüten savcı, yetkiyi ve bilgiyi halkın meclisi olan TBMM'den aldığının farkında olarak, soruşturmayı daha etkin bir şekilde yürütecektir'' ifadelerini kullandı.

“BU OLAYI HALKIN İRADESİNİ ARKASINA ALMIŞ EŞİT TEMSİLLİ BİR KOMİSYON ÇÖZEBİLİR”

AKP iktidarında yargı bağımsızlığından bahsetmenin imkansız olduğunu belirten CHP'li Başarır; şu görüşlere yer verdi:

“Tek Adam Rejiminde, ne kuvvetler ayrılığından ne de yargı bağımsızlığından bahsetmemiz imkansız bir hal aldı. İktidarın politikalarını eleştiren, iktidar aleyhine karar veren, soruşturma açan hakim ve savcılar ya sürülüyor ya da görevden el çektiriliyor. Bu iddialar bir savcının tek başına baş edebileceği iddialar olmaktan çıkmıştır. Bunu ancak Meclis'te güçlü bir komisyon araştırabilir. Meclis'te grubu olan tüm partilerden eşit temsil ile bir komisyon kurulmalıdır. Bu olayı, halkın iradesini arkasına almış eşit temsilli bir komisyon çözebilir.”