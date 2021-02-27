İdlib şehitleri anılıyor

Siyasiler, İdlib’de Türk askerine gerçekleştirilen saldırının birinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şehitlerimizi andı.

İşte o paylaşımlar:

“TARİHİMİZİN EN TRAJİK GÜNLERİNDEN BİRİNDE…”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “İdlib’de tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 36 askerimizi şehit edilişlerinin 1’inci yıldönümünde rahmetle anıyorum.”

“KAYIPLARI YÜREKLERİMİZİ YAKMAYA DEVAM EDİYOR”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Geçtiğimiz yıl bugün İdlib’te 34 askerimizi şehit verdik. Kayıpları yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun.”

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan: “Bir yıl önce bugün tarihimizin en trajik günlerinden birinde, Suriye’nin İdlib kentinde, Rus ve Suriye savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 36 askerimizi şehit verdik. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum…”

“SORUMLULARINI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan: “Tam 1 yıl önce bugün, Suriye İdlib'de 34 şehit verdik. Sorumlularını unutmadık, unutmayacağız! aziz ruhları şad olsun.”