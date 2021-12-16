İğrenç olayda babaya 22.5 yıl hapis
Aydın’ın Söke ilçesinde bir şahsın 11 yaşındaki engelli kızına cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddiaya yönelik görülen davada, şahsa 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Yaklaşık 5 ay önce yaşanan olayda; 40 yaşındaki S.S.'nin 11 yaşındaki engelli öz kızı B.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.
B.S.'nin öğretmenine resimler çizerek olayı anlatması sonucu, B.S.'nin ses kayıtlarını alan öğretmeni savcılığa giderek S.S.'den şikayetçi olmuştu. Polis ekiplerince yakalanan şahıs S.S. tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
BAŞKAN DA KATILDI
Sonrasında yargılanma süreci başlanmıştı. 07 Aralık tarihinde görülen ve Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Hasret Ülkü İblikci tarafından da yakından takip edilen davada sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verilmiş, mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar vermişti.
CEZASI BELLİ OLDU
'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklu olarak yargılanan baba S.S., bugün Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Görülen dava sonucunda S.S.'ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İHA