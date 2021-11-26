İhraç edilen öğretmen, öldükten sonra görevine iade edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan öğretmen Atilla Yalçıntaş yaşadığı stresle kanser oldu ve geçtiğimiz Mayıs ayında 59 yaşında iken yaşamını yitirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri 23 Kasım günü ise ailesine telefonla arayarak, “Gözünüz aydın, göreve iade edildi" haberini verdi.

Latif SANSÜR

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yaparken 7 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilen Eğitim Sen üyesi ilkokul öğretmeni Atilla Yalçıntaş, ölümünden 6 ay sonra göreve iade edildi.

Görevden alındıktan sonra yaşadığı stres yüzünden kanser olan Yalçıntaş'ı 2 Mayıs günü kaybettiklerini söyleyen Eğitim Sen Kuşadası Temsilcisi Ferit Bahadır Akın, “23 Kasım 2021 günü Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı telefonla görevi iade edildiği bildirildi. Beş yıla yaklaşan ve sadece birilerinin iftiraları üzerinden hazırlanan, hukuki olmayan KHK’ lar sonucu işini kaybeden Atilla Yalçıntaş, görevi iade edilse de başlayamayacak ne yazık ki” dedi.

“OHAL KOMİSYONU ADALET DAĞITMIYOR, İŞKENCE YAPIYOR”

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyon'nun önünde aynı şekilde ihraç edilen 9 bin kişinin dosyanın beklediğini söyleyen Akın, “Sadece Kuşadası’nda kendisi ile birlikte toplam 5 Eğitim Sen’li öğretmen aynı KHK ile ihraç edildi. Aynı şekilde komisyonunun kararını bekliyorlar.

OHAL Komisyonu iki yıllık süresi içinde dosyaları karara bağlayamadığından iki kere uzatma aldı. Dört yıldır karar vermiyor. Şu anda görüşülmek üzere yaklaşık 9 bin dosya bekliyor.

Aralık ayında süreleri sona erecek. Bu komisyon çalışma şekline bakıldığında adalet dağıtmıyor, işkence çektiriyor. Önemli olan bir konu da KHK mağdurlarının görev iadesi kadar kendilerini ihbar edenlerin ortaya çıkartılmasıdır” diyerek önümüzdeki süreçte bu ihbar mekanizmasının ortaya çıkması için uğraş vereceklerini söyledi.

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