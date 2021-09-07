İki kadına dehşeti yaşattılar! Önce taciz, sonra tekme tokat dayak

İstanbul Esenyurt’ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine dönen genç kızlar, magandalar tarafından feci şekilde darp edilip hastanelik edilmişti. Olaya karıştığı öğrenilen 4 kişiden 2’si yakalanıp adliye edildi. Yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Nehir G. ve Merve B. hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı. Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen magandaların sözlü tacizine maruz kaldı.

TACİZE TEPKİ GÖSTEREN KIZLARA ŞİDDET

Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunan magandalar aşağıya inerek tartışmaya başladı. Genç kızlarla magandalar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında magandalardan bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü. Sinirlerini kontrol edemeyen şahıs, yumruklu ve tekmeli saldırı yetmezmiş gibi bir de genç kızı saçından tutup sürüklemeye çalıştı.

İKİ SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Esenyurt Polis Ekipleri olaya karışan 4 şüpheliyi tespit ederek yakalama çalışması başlattı. Şahıslardan Mustafa D. ile Fırat Ç. kısa sürede yakalanarak karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa G. ile Sercan Y.'nin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor. Hakim karşısına çıkan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Esenyurt'ta hastane ziyaretinden dönen genç kızların magandaların saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızlarla magandaların tartıştığı, daha sonra ise genç kızlara yumruk ve tekmelerle saldırdıkları görülüyor.