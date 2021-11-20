İki meclisli parlamento ile denetim daha sağlıklı olur

Paksüt, TBMM’nin yanı sıra ‘Cumhuriyet Kamutayı’ kurulmasını teklif etti. Gerekçesini ise ‘Yasalar daha düzenli yapılır. Hükümetin denetimi daha sağlıklı gerçekleştirilir’ diye açıkladı.

Saygı ÖZTÜRK

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Siyasetin iki ana gündemi, cumhurbaşkanlığı seçilmek için gereken yüzde 50+1 şartı ve muhalefetteki altı siyasi partinin yürüttüğü parlamenter sisteme dönüş çalışmaları… Siyasilerin sistem tartışmaları devam ederken Anayasa Mahkemesi'nin önceki Başkanvekili Osman Paksüt ‘iki meclisli parlamento' önerisinde bulundu.

“KAFA KARIŞIKLIĞI…”

Konuyla ilgili yurt dışındaki örnekleri de dikkate alarak bir çalışma yürüttüğünü belirten Paksüt, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 sisteminde bir değişiklik beklemediğini belirtti, “Anayasa için referanduma gidilmesi seçim sürecini aksatır. Bu da kafa karışıklığı ve kaos doğurur” uyarısını yaptı. Osman Paksüt, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

“Seçim sonrası için altı parti bir çalışma yapıyor. Yani, ‘Biz iyileştirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz' diyerek hazırlık yapmak ne kadar doğru ise de sanki iktidar değişecek ve parlamenter sisteme geçilecek gibi bir kabul de o kadar yanlış olur. Cemil Çiçek, yüzde 50 artı 1 açıklamasını, kamuoyu ve diğer partiler üzerindeki etkisini, tepkisini görmek için yapmış olabilir. Mevcut anayasa ile önümüzdeki seçimlere gidilecek. Ondan sonra da ülke yine bir-iki yıl daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilecek.”

“BARAJ OLMAYACAK”

Paksüt, TBMM'nin yanı sıra eski ‘Cumhuriyet Senatosu'nun yapısına benzer “Cumhuriyet Kamutayı” adı altında bir yapı oluşturulması önerisinin ayrıntılarını da açıkladı: “Yaklaşık 150 kişilik kamutayın üçte ikisi yine siyasi partilerden seçilecek üyelerden belirlenecek. Fakat seçimde hiçbir baraj uygulanmayacak. Böylece yüzde bir oy alan bir parti de bu mecliste temsilcisiyle yer alabilir. Kamutayın diğer üçte birinde; partisiz meslek kuruluşları, üniversiteler, daha önce siyasete katılmamış tarafsız ve konularında uzman kişiler bulunacak. Burada akil insanlar görev yapacak ve bunun da bazı şartları olacak. Örneğin 40 yaş, yüksek tahsil, belli süre bir meslek kuruluşu yöneticiliği yapmış ve parti üyesi olmamak gibi.”

“DAHA FAZLA DENETİM”

Yaptığı çalışmayı siyasi partilere de göndereceğini ifade eden Osman Paksüt, “Kamutay ne yapacak?” sorusuna şu karşılığı verdi: “Kamutay, yasaların daha özenli yapılması, toplumun ihtiyaçlarının ve sesinin daha iyi duyulması, yasal düzenlemelerin aceleye getirilmeden çıkarılmasında etkili olacak.”

Kanun yapma yönteminin düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan Paksüt, “Özellikle son yıllarda torba yasalar yüzünden allak-bullak olan kanun sistematiğinin yeniden düzeltilmesine şiddetle ihtiyaç var. İki meclisli bir parlamentoda yasalar daha düzenli ve özenli şekilde yapılabileceği gibi hükümetin denetimi de millet tarafından daha yakından, daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilir” dedi.

Hükümetin sadece meclisten güvenoyu alarak kurulabileceğini kaydeden Osman Paksüt, “Hükümetin düşürülmesi her iki meclis kararıyla olabilir. Bunlar doğru düzenlemeler ve dengelerin gerçekleştirilmesi içindir. Üzerinde çalışması gereken konulardır” ifadesini kullandı. Paksüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

ATATÜRK ÖRNEĞİ

“Cumhurbaşkanının ‘tek adam' gibi davranmaktan uzaklaşması mümkün. Ortak akıl çerçevesinde hareket ediyor, değişik istekleri dikkate alıyor olduğunu göstermek istiyorsa anayasada buna mani bir hal yok. Bir bakandan şikayet geliyorsa, onun hakkında oylama yaptırabilir. Yani tek adamlıktan uzaklaşmaya anayasa engel değil.”

Paksüt, “Atatürk, kararları almadan önce o konuyu tartışıyor, halkın nabzını tutuyordu. Ondan sonra en doğru olanının sorumluluğunu alarak karar veriyordu. Atatürk'ün hayatı boyunca yaptığı uygulamadan biraz örnek alınması gerekir” dedi.