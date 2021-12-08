İki üniversite bitiren mağaza çalışanı genç Akşener’e dert yandı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, 2 üniversite bitirdiğini ancak mağazada çalışmak zorunda kaldığını anlatan bir genç, "Sürekli aralara torpil girdiği için işimi yapamadım. O yüzden de şu anda mağazada satış danışmanı olarak çalışıyorum. Mezun olacak ve olan gençlerin hepsi umutsuz ve mutsuz. Gençlerin hepsi bu ülkeden gitmek istiyor." diyerek gençlerin durumuna isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Manisa’da ziyaretlerini devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şehzadeler ilçesinde esnafla buluşarak sorunlarını dinledi. Akşener’e fabrika işçisi olduğunu söyleyen bir vatandaş, 4 adet bebek bezi aldığını ve 600 lira para verdiğini belirterek dert yandı.

“GENÇLERİN HEPSİ BU ÜLKEDEN GİTMEK İSTİYOR”

Akşener daha sonra ayakkabı satan bir dükkana girdi. 25 yaşında olduğunu ve 2 üniversite bitirdiğini söyleyen mağaza çalışan bir genç, “4 yıllık Sosyal Hizmetler mezunuyum aynı zamanda da ön lisans iş sağlığı ve güvenliği mezunuyum. Sürekli aralara torpil girdiği için işimi yapamadım. O yüzden de şu anda mağazada satış danışmanı olarak çalışıyorum. Mezun olacak ve olan gençlerin hepsi umutsuz ve mutsuz. Gençlerin hepsi bu ülkeden gitmek istiyor.” dedi.

“GENÇLER SERSERİ MAYIN GİBİ NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR”

Aynı dükkandaki başka bir çalışan da işsizlikten yakınarak, “İnanılmaz bir işsizlik var. Boşta duran o kadar çok insan var ki. Gençler serseri mayın gibi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Asgari ücret 4 bin değil de 6 bin lira bile olsa, esnaf para kazanamadıktan sonra elemanın maaşını nasıl verecek? Hiç bir ürün Türk lirasıyla değil, ayakkabıların her şeyi dolar üzerinden. Üretemiyoruz ki, biz ucuza üretelim ki, ucuza satalım.” diye konuştu.

“KİRAYI ÖDEMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİM”

Bir giyim mağazasına giren Akşener, esnafa işlerin nasıl olduğunu sordu. İşlerin berbat halde olduğunu söyleyen esnaf, “Burası kira, 11 bin lira kirası var. Kirayı ödeyebilmek için kredi çektim. Vatandaşın alım gücü yok, bizim de alım gücümüz yok. Markete gittim dün yağ almaya 120 lira yağ. Her şeye zam gelmiş, bugün de zam gelmiş. Nasıl olacak bilmiyorum. Yeni ürünler de geldi bugün. Onları açmadım, açsam zararına satacağım. Kar yok şu anda.” diyerek dert yandı.

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