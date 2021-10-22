İki yaşındaki bebeğinin üzerine sigara basan baba tahliye edildi

İstanbul Şişli'de iki yaşındaki Seyfcan isimli bebeğe sigara basarak ve döverek eziyet ettiği iddiasıyla 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Suriyeli Delil İbrahim'in tahliyesine karar verildi. Dosyaya ulaşan adli tıp raporunda, bebekteki "lezyonların sigara yanığı sonucu oluştuklarının kesin olarak söylenemeyeceği" belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Delil İbrahim Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hakkında yakalama emri olan sanık Asmaa Serhane ise duruşmaya katılmadı.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Hakim, çocuğun celse arasında Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne getirilerek muayene edilmesi sonucu hazırlanan raporun dosyaya ulaştığını belirtti. 13 Ekim 2021 tarihli raporda “lezyonların sigara yanığı sonucu oluştuklarının kesin olarak söylenemeyeceği, çocuğun bacaklarında milimetrik ebatta ciltte kabarıklık gösteren yeni lezyonların olduğu ve çocuğun bu lezyonları kaşıma eyleminde olduğu dikkate alındığında söz konusu lezyonların travmatik olmayan nedenlerle de meydana gelmiş olabileceği” belirtildi.

“RAPOR GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise “Rapor aradan süre geçtiği için gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Dosyaya sunulan video kayıtlarından da anlaşılacağı üzere mağdurdaki yaralanma sigara izlerinden oluşmuştur. Bu hususun dikkate alınmasını ve sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

“ANNESİ TERK ETTİĞİNDEN BERİ ÇOCUĞU BEN YEDİRDİM İÇİRDİM”

Sanık Delil İbrahim tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, şunları söyledi:

“Annesi terk edip gittiğinden beri çocuğu ben giydirdim, yedirdim, içirdim. Ben baktım. Ben çocuğumu çok seviyorum. İnsanın kendi çocuğuna böyle bir şey yapması mümkün değil. Benim tek hatam, eve başka şahısları da almam olmuştur. Bunlar da duruşmaya katılmamaktadır. Bu onların suçlu olduğunu göstermektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.”

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, sanığın savunmasının alınmış olması, karartabilecek delilin bulunmamasını dikkate alarak sanık Delil İbrahim’in tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Şişli’de 27 Temmuz sabahı 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin darp sonucu şehir hastanesine getirildiğinin bildirilmesi üzerine mağdurun hastanede tedavisine başlandığı anlatılmıştı.

Mağdur çocuğun koruma altına alındığı belirtilen iddianamede, olayla ilgili baba Delil İbrahim ve aynı evde yaşayan Asmaa Serhane ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede sanıkların, Seyfcan İbrahim isimli çocuğu dövdüğü, çocuğun vücuduna sigara basarak zarar verdikleri ve böylece ‘eziyet’ suçunu işledikleri öne sürülmüştü.

Soruşturma sırasında gelen Adli Tıp Kurumu raporunda ise sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtilmişti.

İddianamede sanıklar Delil İbrahim ve Asmaa Serhane’nin “Eziyet” ve “Yaralama” suçlarından toplamda 4 yıl 6’şar aydan 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.