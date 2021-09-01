İkizlerin 4.5 kiloluk çalıntı altınla kaçışı Manisa’da son buldu

İstanbul’da bir kuyumcu atölyesinde çalışan S.E. (18) iş yerinin kasasındaki 4.5 kilo altını alarak kayıplara karıştı. S.E.’nin altınları ikiz kardeşi G.E'ye verdiğini belirleyen ekipler, otobüsle Manisa’ya giden G.E.’yi yakaladı. Altınlar bulunurken S.E.’nin arandığı belirtildi.

Habip ATAM

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Olay, dün Bahçelievler'deki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu atölyesi bulunan S.I.(51) iş yerine gidince kasadaki altınların yerinde olmadığını fark etti. İş yeri çalışanı S.E.'nin de gelmemesi üzerine durum polise bildirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin S.E. olduğunu ortaya çıkardı.

OTOBÜSTE YAKALANDI

Polis ekipleri S.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak aramalarda şüphelinin altınları ikiz kardeşi G.E.'ye verdiği iddialarına ulaşıldı. Araştırmalarda G.E.'nin İzmir'e girmek için otobüse bindiği belirlendi. Bunun üzerine Manisa'daki Asayiş ekipleri ile görüşme yapıldı. İzmir'e giden araç Manisa'da durduruldu. Araçtan indirilen G.E.'nin eşyaları altında çalınan altınlar bulundu. G.E. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, ikizi S.E.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.