İktidara yakın araştırma şirketinin sahibi: AKP sonuçları beğenmeyince…

ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki, dün bir araştırma çalışması yayınladıklarını belirterek, "Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi" dedi.

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ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yayınladıkları çalışma sonrası AKP genel merkezinden bir yöneticinin çalışmayla ilgili açıklamalarını paylaştı.

“SEÇMEN BU SAÇMALIKLARA ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYOR”

“Bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi” diyen Pösteki, şu ifadeleri kullandı:

* Malumunuz; dün bir araştırma çalışması yayınladık. Çalışmamız Ak Parti'yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Doğrusu hiç şaşırmadık.

* Zaten oy kaybının en önemli sebeplerinden biri de bu. İstenileni vermeyeni itibarsızlaştırmak. Seçmen bu saçmalıklara artık tahammül edemiyor. Bizler de seçmenden aldığımızı kamuoyuna sunuyoruz.

* ORC'yi bilimden ve etikten uzak olmakla suçlayanların ise ORC’nin 24 haziran tahminlerine bakmaları yeterlidir.

* Araştırma firmalarını ve/veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı, 20 yıldır Ak Parti değil, tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün Ak Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor.

* Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, YERLİ VE MİLLİ dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil.

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