İl müftüsünden ilginç açıklama: İftar ve imsak arasında şehevi arzularınızı tatmin edin, rahatlarsınız

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Kayseri'nin yerel televizyon kanalında Ramazan Sohbetleri programının konuğu oldu. Vatandaşların Ramazan ayı ile ilgili sorularını yanıtlayan Müftü Şahin Güven, “Ramazan ayında öpüşmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar mı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

“DOKUNMAKLA ORUÇ BOZULMAZ”

Ramazan ayında bir kişinin eşini yanağından öpmesinin orucu bozmayacağını ifade eden müftü Şahin Güven,

*Orucunuz bozulmaz. Öyle insanlarımız var ki; değil eşini öpmek, eşine baktığı zaman ihtilam olur. Şehevi arzu ile bakıyor. Temas olmasa bile ihtilam oluyorsa bu doğru değildir. Öpmekte de eğer ihtilam olacak bir şey yoksa öpebilir.

*Bir sakıncası yoktur. Şehevi arzusuyla olduğu zaman olmuyor. Çünkü öpmek sadece öpmekle kalmıyor. Farklı noktaya gidiyor.

*Şunu soruyorlar bize, ‘Hocam imsaktan sonra eşim ile aynı yatakta yatabilir miyim?' diye soruyorlar bize. Evet yatabilirsiniz. Yeter ki birbirinize cinsel ilişki manasında dokunmayın. Cinsel ilişki gerçekleşirse oruç bozulur, yoksa dokunmakla bozulmaz.

“İFTAR İLE İMSAK ARASINDA ŞEHEVİ ARZULARINIZI TATMİN EDİN”

Sunucunun, ‘Neden insanlar bu sorular üzerinde duruyor?' sorusuna ise Müftü Güven şu yanıtı verdi:

*O kimselere tavsiyemiz şudur; Ramazan günlerinin iftarı ile imsakı arasında şehevi arzularınızı tatmin edin, bu serbest. Zaten bunu yaptıktan sonra rahatlarsınız.

*Çünkü bazen bir takım hanımefendilerden gelen bir soru, ‘Hocam Ramazanda eşim benimle birlikte olmak istiyor, bu günah değil mi?' diyor. Hayır günah değil, sevap. Bir insanın nikâhlı eşiyle birlikte olması Ramazan içinde ve dışında fark etmez sevap hanesine yazılır.

*Çünkü haram yoldan şehevi arzularını tatmin etmiyor. Helal yoldan Allah caiz kılmış. E o zaman insan eşiyle birlikte olduğu zaman onun sevabını alır.

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