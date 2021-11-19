İlaç artık ‘yalvara yalvara’ temin ediliyor

Türkiye’de yine ilaç bulamama dönemi başladı. Özellikle tansiyon ağrı kesici, ateş düşürücü ve kanser ilaçlarının çoğu yok. Vatandaş ‘Ölelim mi’ diye isyan ediyor. Eczacılar ‘sorumlusu biz değiliz’ diyor.

Batuhan SERİM

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Türkiye genelinde 645 adet ilaçla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Çocuklarda kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü, soğuk algınlığı, ishal ilaçları ile yetişkinlerin kullandığı tansiyon, kalp, diyabet ve bazı kanser ilaçları bulunamıyor. Eczane eczane dolaşmaktan yorgun düşen hasta yakınları duruma isyan ederken, kendilerine yönelen tepkilerden bıkan eczacılar da “Bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacınız değildir” yazıları astı. Bir eczacı da durumu “Yalvara yalvara ilaç temin etmeye çalışıyoruz” sözleriyle özetledi.

‘REÇETE VAR FAKAT İLAÇ YOK'

En mağdur olanlar ise kanser hastaları… Zaman kaybetmeden doktorun yazdığı ilacı kullanmak zorunda olan ancak reçetedeki ilacı bulamayan vatandaşlar, “Bu hasta halimizle eczane eczane dolaşıyoruz. İlacın bulunmadığını söylüyorlar. Ölelim mi ne yapalım, devlet bir an önce bir çözüm üretsin” diyor… SÖZCÜ, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi yakınındaki eczacılarla ve hastalarla konuşarak sorunu yerinde inceledi. İşte yaşanan sorunlar…

ECZACILAR VE VATANDAŞLAR İKTİDARDAN SORUNA ACİL ÇÖZÜM İSTİYOR

Zam beklentisiyle ilaçlar verilmiyor

Pınar Özcan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı): Çocuk ilaçlarıyla ilgili yaşanan sıkıntı; bu seneki üretim planlamasının firmalar tarafından, geçen seneki rakamlara göre yapılması. Diğer ilaçlardaki sıkıntı; sene sonunda her zaman yaşadığımız, Şubat ayında yapılacak zam beklentisiyle ilaçların piyasaya firmalar tarafından daha kısıtlı bir şekilde verilmesi. Şubat 19'a kadar bu sorun artarak yaşanacak.

Pandemi de ilaç sıkıntısını artırdı

Enbiye Orhan (Eczacı): İlaçlar çok az sayıda geliyor, piyasada eksik ilaç var. Her sene bu zamanlarda sıkıntı yaşıyoruz ama bu sene hem daha erken başladı hem de daha şiddetli yaşanıyor. Euro kuru yüzünden de büyük etkilenme var. Pandemiden dolayı da sorun yaşadı firmalar. Vatandaşı mağdur etmek istemiyoruz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Sorun bizden değil. Umarım sıkıntı yakın zamanda biter.

Sorundaki büyük sebep Euro kuru

Nilgün Kodan (Eczacı): Şu anda ilaç temininde bayağı sıkıntı var. Az önce 2 kişiye, ‘İlacınız yok' demek zorunda kaldım. Birisi bebeklerde kullanılan kan damlası almak istiyordu. Diğer hasta da nörolojik rahatsızlıklarda kullanılan ilacı almak istedi. Artık yalvara yalvara ilaç temin etmeye ve hastaları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bu sorundaki en büyük sebep Euro kuru. Sıkıntı erken geldi.

Çok basit bir ilacı bile bulamıyoruz

Adnan Yılmaz (Vatandaş): Bağırsak ilacı almak için Mecidiyeköy'deki eczaneleri dolaştım. 3 tane eczane gezdim, ilacı bulamadım. 4. eczaneye girdim az önce, burada varmış ama daha sisteme düşmemiş o yüzden ilacı alamadım. Çok basit bir ilaç, neden yok? Eczacılar buna cevap da veremiyor. Hastalar baya bir mağdur durumda. İlaç krizinin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Sağlık bu, ölelim mi.