İlahiyatçı İhsan Şenocak’tan tepki çeken ‘Filenin Sultanları’ paylaşımı

Samsun Bafra'da Eylül 2019'da bir camide verdiği vaazda “Kızları, eşleri pantolon giyen, üniversiteye giden, kaşlarını aldıran cehennemliktir” diyen İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi Kurucusu İlahiyatçı Doktor İhsan Şenocak, bu kez Tokyo 2020'deki ilk maçında Çin'i mağlup edip tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı ‘Filenin Sultanları'nı hedef alan bir paylaşımıyla gündeme geldi.

“SEN OYUN ALANLARININ DEĞİL, EDEBİN SULTANISIN”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısının ardından bir sosyal medya paylaşmınıda bulunan İhsan Şenocak, “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen “burnunu göstermekten utanan” anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına “sultan” demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE KENDİSİNİ SAVUNDU

Tepkiler üzerine Şenocak, “İfademde tek cümlelik bir hakaret yok. İslamın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var. Sermayesi ‘küfür’ olan ahlak yobazlarıyla hukuk önünde tek tek hesaplaşacağım. Sizin keyfinize göre değil İslama göre konuşacağım. Dinime sövenle hesaplaşmadan canımı alma ya rabbi!…Öyle bir ortam inşa ettiler ki artık harama haram demek linç vesilesi. Bir baba tesettüre giren kızına ‘açıl, dansa kalk' dese bu çağdaşlık; Müslüman evladına ‘şunlar gibi olma' dese ya da tesettür çağrısı yapsa bu gericilik(!) oluyor. Harama ‘haram' demeyen neslini haramdan koruyamaz” diye yazdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

İhsan Şenocak'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef alan sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kot pantolon giyen kadınlara ilişkin sözleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan ilahiyatçı İhsan Şenocak, tekrardan göreve getirilmişti.

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