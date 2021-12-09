İlçe gergin! 2 günde 13 kişi coronadan öldü

Muğla’nın Milas ilçesinde corona virüsten 2 günde 13 kişinin yaşamını yitirmesi ilçede gerginliğe yol açtı. Son olarak Milas Belediye Başkanı CHP’li Muhammet Tokat’ın aile büyüklerinden Sadık Tokat corona virüse yenik düştü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde iki günde 13 vatandaşın coronavirüsten yaşamını yitirmesi ilçede tedirginlik yarattı. Son olarak Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat'ın amcası 99 yaşındaki Sadık Tokat corona vürüsüne yenik düştü.

AMCASINI TOPRĞA VERDİ UYARILARDA BULUNDU

Muhammet Tokat amcası Sadık Tokat'ı Milas'a bağlı Karacahisar Köyü Mezarlığı'nda panemi kurallarına uygun olarak düzenlenen törenle toprağa verdi. Tokat daha sonra kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

“Sülalemizin ve hatta köyümüzün en yaşlısıydı Sadık Tokat Amcamız… 100 yaşına dayanmıştı. Yaşam boyu çok zorlukların üstesinden gelmişti. Çok çalışkan ve dayanıklıydı. Covid'e yenildi. Bugün Karacahisar'da son yolculuğuna uğurladık. Toprağı bol, mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Herkes tedbiri elden bırakmasın, salgın geçmiş değil” dedi.

Vefat eden kişilerin çoğunluğunun aşısız ya da kronik rahatsızlığının olduğu belirtildi.

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